Mercato OM, un chouchou de De Zerbi dans le viseur de Galatasaray

Il était présenté comme l’un des symboles du renouveau marseillais, un pari d’avenir censé incarner l’ambition sportive du club. Quelques mois plus tard, le décor a radicalement changé. À l’Olympique de Marseille, les hiérarchies évoluent vite, parfois brutalement, et certains destins basculent en silence. Entre déclassement sportif, tensions internes et réajustements stratégiques, un dossier inattendu agite désormais les coulisses du mercato hivernal. En Turquie, un géant d’Istanbul observe attentivement la situation, prêt à saisir une opportunité que personne n’imaginait si tôt.
Arthur Vermeeren, un statut qui s’effrite progressivement à Marseille
Arrivé l’été dernier sur la Canebière avec une cote flatteuse et des attentes élevées, Arthur Vermeeren s’est rapidement imposé comme un élément important du dispositif marseillais. Régulièrement aligné lors de la première moitié de saison, le milieu belge semblait bénéficier de la confiance de Roberto De Zerbi, séduit par son intelligence de jeu et sa capacité à se projeter. À seulement 20 ans, Arthur Vermeeren apparaissait alors comme l’un des visages du projet olympien version 2025-2026.
Mais le mois de janvier a marqué un tournant brutal. Les titularisations se sont raréfiées, puis totalement évaporées. Arthur Vermeeren a progressivement disparu des feuilles de match, enchaînant les rencontres sans la moindre minute de jeu. Un déclassement difficile à digérer pour l’international belge, d’autant plus marquant qu’il contraste avec son statut initial et les attentes placées en lui par le club et les supporters.
Galatasaray fonce sur Arthur Vermeeren
C’est dans ce contexte fragilisé que Galatasaray est entré en scène. Le club stambouliote, très actif sur le marché hivernal, cherche encore à renforcer son entrejeu afin de répondre à ses ambitions nationales et continentales. Après plusieurs mouvements offensifs déjà bouclés, la priorité turque se situe désormais au milieu de terrain. Selon les informations de Foot Mercato, Arthur Vermeeren figure tout en haut de la shortlist établie par les dirigeants du club.
L’idée séduit en interne : relancer un jeune joueur à fort potentiel, en manque de confiance mais toujours considéré comme une valeur sûre à moyen terme. Une offensive pourrait ainsi être formulée rapidement, même si le dossier s’annonce complexe. Arthur Vermeeren n’appartient pas directement à l’OM, ce qui ajoute une dimension supplémentaire aux négociations envisagées par Galatasaray.
Un montage tripartite difficile à finaliser pour Vermeeren
Actuellement prêté à Marseille par le RB Leipzig, Arthur Vermeeren se retrouve au cœur d’un montage à trois bandes. Pour que l’opération aboutisse, il faudrait d’abord mettre fin au prêt en cours avec l’OM, avant que le club allemand n’accepte de le céder temporairement à Galatasaray. Un scénario qui, il y a encore quelques semaines, semblait totalement irréaliste tant le joueur faisait l’unanimité au sein du projet marseillais.
La situation sportive a toutefois changé la donne. L’élimination de l’OM de la Ligue des Champions a réduit le nombre de matchs à disputer, tandis que le recrutement de Quinten Timber pour 4,5 millions d’euros a considérablement rebattu les cartes dans l’entrejeu. Dans ce contexte, l’avenir d’Arthur Vermeeren à court terme apparaît désormais nettement plus incertain.
Une relation rompue avec Roberto De Zerbi
Le point de rupture semble clairement identifié en interne. Le carton rouge reçu face à Nantes le 4 janvier dernier, synonyme de défaite, aurait profondément affecté la relation entre Arthur Vermeeren et Roberto De Zerbi. Depuis cet épisode, le milieu belge n’a plus été utilisé, enchaînant les absences remarquées contre Liverpool, Lens ou encore Bruges, avec seulement une apparition fugace à Angers.
À l’entraînement, le constat serait tout aussi préoccupant. Visage fermé, prestations en deçà des attentes et confiance érodée : Arthur Vermeeren ne parvient plus à inverser la tendance. Une situation qui pousse l’OM à réfléchir à une solution de sortie, d’autant que le club cherche à alléger sa masse salariale et à libérer une place dans l’effectif. Dans ce contexte, Galatasaray avance prudemment mais reste attentif à la moindre ouverture. Si un accord est trouvé avec le RB Leipzig et que l’OM donne son feu vert, Arthur Vermeeren pourrait rebondir dès cet hiver dans un environnement moins exposé, mais tout aussi exigeant.