Mercato OM, un chouchou de De Zerbi dans le viseur de Galatasaray

Arrivé l’été dernier sur la Canebière avec une cote flatteuse et des attentes élevées, Arthur Vermeeren s’est rapidement imposé comme un élément important du dispositif marseillais. Régulièrement aligné lors de la première moitié de saison, le milieu belge semblait bénéficier de la confiance de Roberto De Zerbi, séduit par son intelligence de jeu et sa capacité à se projeter. À seulement 20 ans, Arthur Vermeeren apparaissait alors comme l’un des visages du projet olympien version 2025-2026.

Mais le mois de janvier a marqué un tournant brutal. Les titularisations se sont raréfiées, puis totalement évaporées. Arthur Vermeeren a progressivement disparu des feuilles de match, enchaînant les rencontres sans la moindre minute de jeu. Un déclassement difficile à digérer pour l’international belge, d’autant plus marquant qu’il contraste avec son statut initial et les attentes placées en lui par le club et les supporters.