Mercato OM : Benatia et Beye misent sur un cadre de la Juventus pour cet été

Quelques mois après avoir réussi à convaincre Timothy Weah de quitter la Juventus pour rejoindre la cité phocéenne, l’OM pourrait à nouveau frapper en Italie. Cette fois, la cible change de profil. Selon le journaliste Nicolò Schira, le club marseillais suit de près la situation de Weston McKennie, dont le bail expire en juin.

International américain à 62 reprises, McKennie possède une palette rare. Il peut évoluer dans l’entrejeu, mais aussi reculer d’un cran si besoin. Polyvalent, combatif, habitué aux joutes européennes. Un profil qui séduit autant Benatia que son adjoint Federico Balzaretti. L’idée ? Profiter d’une fin de contrat pour réaliser un coup à moindre coût. Sur le papier, l’opération a du sens. Attirer un joueur de ce calibre sans indemnité marquerait les esprits.