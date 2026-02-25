À Marseille, l’incertitude autour de l’avenir de Medhi Benatia ne freine rien. Bien au contraire. En coulisses, le club prépare déjà le prochain mercato estival avec ambition. Un nom circule avec insistance : Weston McKennie. Le milieu américain, en fin de contrat à la Juventus FC, attire l’œil des décideurs olympiens. Et l’idée fait son chemin.
Mercato OM : Benatia et Beye misent sur un cadre de la Juventus pour cet été
Un dossier relancé entre Marseille et Turin
Quelques mois après avoir réussi à convaincre Timothy Weah de quitter la Juventus pour rejoindre la cité phocéenne, l’OM pourrait à nouveau frapper en Italie. Cette fois, la cible change de profil. Selon le journaliste Nicolò Schira, le club marseillais suit de près la situation de Weston McKennie, dont le bail expire en juin.
International américain à 62 reprises, McKennie possède une palette rare. Il peut évoluer dans l’entrejeu, mais aussi reculer d’un cran si besoin. Polyvalent, combatif, habitué aux joutes européennes. Un profil qui séduit autant Benatia que son adjoint Federico Balzaretti. L’idée ? Profiter d’une fin de contrat pour réaliser un coup à moindre coût. Sur le papier, l’opération a du sens. Attirer un joueur de ce calibre sans indemnité marquerait les esprits.
Une concurrence féroce sur le marché
Mais le dossier ne se limite pas à un duel OM-Juventus. D’après Nicolò Schira, plusieurs formations suivent attentivement l’évolution de la situation. Aston Villa, l’Inter Milan, l’AC Milan et l’AS Roma restent à l’affût. Tous espèrent saisir l’opportunité si le joueur venait à se libérer.
À Turin, la tendance ne va pourtant pas vers un départ. Les dirigeants turinois travaillent sur une prolongation. Une rencontre figure à l’agenda début mars pour tenter d’aboutir à un accord. Recruté en 2020 en provenance du FC Schalke 04 contre près de 25 millions d’euros, McKennie s’est imposé comme un élément régulier du collectif bianconero. Son volume de jeu et sa mentalité plaisent.
L’OM reste en veille
Par ailleurs, le journaliste évoque même une orientation claire vers une prolongation. Le joueur aurait transmis à ses dirigeants son souhait de poursuivre l’aventure à Turin. Dans ce contexte, voir McKennie débarquer sur la Canebière relève presque du défi.
Pourtant, Marseille ne ferme aucune porte. Si les discussions venaient à échouer, l’OM se positionnerait immédiatement. Le club observe. Il attend. Et il sait que le mercato réserve parfois des virages inattendus. Sur la Canebière, on prépare les grands coups sans bruit. L’été dira si ce dossier prend feu… ou s’éteint.