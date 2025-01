Mercato OL : Rayan Cherki à Naples, c’est chaud !

Le talent de Rayan Cherki attire toujours les convoitises. PSG, Liverpool ou une surprise italienne : quel avenir pour le joyau lyonnais ?

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2026, Rayan Cherki reste l’un des jeunes joueurs français les plus courtisés. En pleine lumière après des performances remarquées cette saison, le polyvalent milieu offensif, âgé de 21 ans, continue d’attirer l’attention des plus grands clubs européens. Le Borussia Dortmund et le PSG avaient tenté de le recruter l’été dernier, mais Cherki était resté fidèle à son club formateur en renouvelant son contrat. Aujourd’hui, les rumeurs de départ repartent de plus belle, avec Naples qui pourrait devenir un acteur clé dans ce dossier.