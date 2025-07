Fraichement promu en Premier League, Sunderland a des arguments de poids pour chiper Georges Mikautadze à l’OL, cet été.

L’avenir de Georges Mikautadze pourrait s’écrire loin de la Ligue 1. Alors que la situation sportive et administrative de l’Olympique Lyonnais est plus incertaine que jamais, plusieurs clubs se positionnent pour récupérer l’international géorgien. Et parmi eux, Sunderland, récemment promue en Premier League entend bien frapper un grand coup.