La concurrence s’intensifie à l’Olympique Lyonnais. Avec un secteur offensif désormais très dense, certains espoirs du club voient leur horizon se rétrécir et cherchent une porte de sortie cet hiver.
Mercato OL : Endrick envoie un crack de Paulo Fonseca en Ligue 2
Un embouteillage offensif à l’OL
Depuis l’arrivée d’Endrick, prêté par le Real Madrid, le temps de jeu devient une denrée rare pour les jeunes attaquants lyonnais. Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez figurent parmi les premiers concernés. Paulo Fonseca n’a d’ailleurs laissé planer aucun doute la semaine passée en expliquant qu’un prêt semblait désormais l’option la plus logique pour les deux joueurs.
Dans ce contexte, la situation d’Enzo Molebe attire l’attention. L’attaquant de 18 ans, international français U19 et sous contrat jusqu’en 2029, sort d’une première partie de saison convaincante avec la N3 lyonnaise.
Montpellier à l’affût
Selon les informations de L’Équipe, le Montpellier HSC a entamé des discussions avec l’OL pour obtenir le prêt du jeune buteur jusqu’à la fin de la saison. Actuellement classé 9e de Ligue 2, le club héraultais souhaite renforcer son animation offensive.
Zoumana Camara, sur le banc montpelliérain, tout comme le directeur sportif Bruno Carotti, apprécient le profil de Molebe, jugé capable d’apporter de la profondeur et de l’énergie dans la deuxième moitié de saison.
Un dossier encore bloqué, la Ligue 2 s’active
Le principal intéressé se montre ouvert à un départ temporaire dans l’Hérault. Un prêt jusqu’en juin lui offrirait du temps de jeu et une exposition au football professionnel. Les échanges entre les deux clubs se poursuivent, mais un obstacle demeure.
Montpellier doit d’abord libérer une place dans son effectif avant de pouvoir finaliser l’opération. Cette attente laisse la porte ouverte à la concurrence.
Car le MHSC n’est pas seul sur le dossier. D’autres clubs de Ligue 2 ont déjà pris contact avec l’entourage d’Enzo Molebe pour un prêt sec jusqu’en fin de saison. La décision finale pourrait donc se jouer rapidement, selon l’évolution des discussions dans les prochains jours.