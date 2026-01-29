Mercato OL : Endrick envoie un crack de Paulo Fonseca en Ligue 2

Depuis l’arrivée d’Endrick, prêté par le Real Madrid, le temps de jeu devient une denrée rare pour les jeunes attaquants lyonnais. Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez figurent parmi les premiers concernés. Paulo Fonseca n’a d’ailleurs laissé planer aucun doute la semaine passée en expliquant qu’un prêt semblait désormais l’option la plus logique pour les deux joueurs.

Dans ce contexte, la situation d’Enzo Molebe attire l’attention. L’attaquant de 18 ans, international français U19 et sous contrat jusqu’en 2029, sort d’une première partie de saison convaincante avec la N3 lyonnaise.