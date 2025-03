Mercato : Le vestiaire du PSG vidé, cinq stars sur le départ cet été

Saint-Étienne vs Paris Saint-Germain

Le PSG s’apprête à vivre un été mouvementé. Cinq joueurs majeurs sont pressentis pour partir, annonçant une refonte profonde de l’effectif.

Leader incontesté en Ligue 1 et toujours en course pour la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain réalise une saison impressionnante. Après des débuts compliqués, les hommes de Luis Enrique ont trouvé leur rythme de croisière et dominent la scène nationale.

Cependant, malgré cette dynamique, la direction parisienne prépare déjà une refonte majeure de l’effectif pour l’été 2025. Plusieurs joueurs pourraient quitter la capitale, ouvrant ainsi la porte à un renouvellement en profondeur. Selon le média espagnol Sport, cinq éléments clés de l’effectif actuel sont sérieusement envisagés sur le départ.