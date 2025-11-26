Au cœur d’un mercato qui s’annonce plus stratégique que jamais pour la Maison Blanche, une opération longuement préparée vient de franchir un cap décisif. Alors que plusieurs jeunes talents s’illustrent cette saison sur la scène européenne, l’un d’eux a attiré une attention particulière de la part des dirigeants madrilènes, qui n’ont jamais cessé de suivre son évolution. Malgré les offres extérieures et l’intérêt croissant qu’il suscite, le club espagnol a choisi de verrouiller un dossier prioritaire, dont l’issue était anticipée depuis des mois.
Mercato, le Real Madrid rapatrie l'une de ses pépites
- Getty Images
Nico Paz et s’éclate en Serie A et envoie un message au Real Madrid
Brillant depuis le début de la saison, Nico Paz est devenu l’un des éléments majeurs de l’effectif de Côme. Le jeune international argentin s’apprête officiellement à quitter l’Italie l’été prochain après une année particulièrement marquante. Avec cinq buts et six passes décisives en seulement 12 rencontres de Serie A, Nico Paz s’est imposé comme un homme-clé dans une formation ambitieuse classée dans le haut du tableau. Cette ascension a convaincu le Real Madrid de finaliser le rapatriement de sa pépite dès l’été 2026.
Lié à Côme jusqu’en 2028, Nico Paz avait quitté la capitale espagnole à l’été 2024 contre un chèque de six millions d’euros versé par le club italien. Cependant, le Real Madrid avait anticipé un retour potentiel en intégrant une clause de rachat évaluée à dix millions d’euros. D’après les informations de la presse italienne, cette clause est désormais levée, scellant le retour programmé du joueur.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid active la clause de rachat de Nico Paz
Comme l’indique la Gazzetta dello Sport, le Real a déjà acté l’opération, ce qui signifie que Nico Paz terminera la saison en Serie A avant de rejoindre Madrid. Cette séquence s’inscrit dans une logique précise : permettre au jeune milieu offensif de poursuivre son développement dans un environnement où il s’épanouit pleinement. Le club lombard, de son côté, conservera son dynamisme sportif grâce à la présence prolongée de Nico Paz, moteur de son jeu depuis plusieurs mois.
L’information a également été confirmée par Fabrizio Romano, cité par Foot01. Le spécialiste du mercato résume la situation en ces termes : « Le Real Madrid prévoit de faire revenir Nico Paz comme première recrue pour 2026, comme révélé il y a des mois. Il faut bien comprendre que la clause de rachat n'est PAS valable en janvier et que Como souhaite le garder jusqu'à l'été. L'objectif est de conclure l'accord en juin 2026. Nico a déjà dit OUI. » Ces propos confirment la volonté du Real Madrid d’inscrire Nico Paz dans son projet sportif sans précipitation.
Nico Paz va poursuivre son apprentissage à Côme
Conserver Nico Paz jusqu’à la fin de la saison est une excellente nouvelle pour Côme. Le club, soutenu par un projet sportif et financier solide, s’est donné les moyens d’exister parmi les équipes les plus ambitieuses d’Italie. Grâce à l’apport du milieu argentin, la formation lombarde s’est hissée parmi les équipes les plus attractives de Serie A, tant dans le jeu que dans les résultats. Le départ programmé de Nico Paz l’été prochain n’en est que plus significatif, tant l’Argentin a densifié l’identité collective du club.
L’été dernier, Tottenham avait d’ailleurs tenté de s’attacher les services de Nico Paz avec une offre estimée à 70 millions d’euros. Une proposition impressionnante, mais déclinée sans hésitation par Côme, rappelle Foot01. Le club italien n’était pas dans l’urgence financière et souhaitait conserver son joyau au moins une saison supplémentaire pour poursuivre sa progression sportive et consolider son statut au sein du championnat.
- Getty Images
Le plan astucieux du Real Madrid pour Nico Paz
Aujourd’hui, le rapatriement de Nico Paz par le Real Madrid semble s’inscrire dans une continuité stratégique parfaitement maîtrisée. L’objectif du club espagnol est clair : anticiper l’avenir, renforcer son effectif avec des talents qu’il connaît déjà et s’assurer de ne pas laisser filer une pépite qu’il a vue éclore. En attendant l’été 2026, Nico Paz poursuivra donc son aventure en Serie A, sans perdre de vue son prochain défi madrilène.
Le Real Madrid récupérera alors un joueur plus mûr, plus complet, et déjà habitué à évoluer sous la pression médiatique et sportive. Les performances actuelles de Nico Paz laissent entrevoir un potentiel capable de s’inscrire rapidement dans la rotation d’un club en perpétuelle quête d’excellence.