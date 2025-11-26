Mercato, le Real Madrid rapatrie l'une de ses pépites

Brillant depuis le début de la saison, Nico Paz est devenu l’un des éléments majeurs de l’effectif de Côme. Le jeune international argentin s’apprête officiellement à quitter l’Italie l’été prochain après une année particulièrement marquante. Avec cinq buts et six passes décisives en seulement 12 rencontres de Serie A, Nico Paz s’est imposé comme un homme-clé dans une formation ambitieuse classée dans le haut du tableau. Cette ascension a convaincu le Real Madrid de finaliser le rapatriement de sa pépite dès l’été 2026.

Lié à Côme jusqu’en 2028, Nico Paz avait quitté la capitale espagnole à l’été 2024 contre un chèque de six millions d’euros versé par le club italien. Cependant, le Real Madrid avait anticipé un retour potentiel en intégrant une clause de rachat évaluée à dix millions d’euros. D’après les informations de la presse italienne, cette clause est désormais levée, scellant le retour programmé du joueur.