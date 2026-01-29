Le mercato d’hiver continue d’agiter les couloirs du Paris Saint-Germain, parfois loin des projecteurs. Cette fois, il ne s’agit ni d’une star ni d’un gros chèque, mais d’un mouvement révélateur de la nouvelle organisation voulue par QSI. Un jeune défenseur formé à Paris s’apprête à tourner une page, sans quitter réellement la galaxie du club.
Mercato : le PSG va se débarrasser d’un crack cet hiver
- Getty Images Sport
Yoram Zague quitte Paris… sans vraiment s’éloigner
Le PSG s’apprête à acter un départ qui en dit long sur sa stratégie à long terme. Après la rupture anticipée de son prêt à Copenhague, Yoram Zague va terminer la saison en Belgique, sous les couleurs du KAS Eupen. Un choix loin d’être anodin, puisque le club wallon est devenu, depuis décembre, un nouveau satellite de QSI.
À 19 ans, l’ancien capitaine des U19 parisiens reste considéré comme un élément à fort potentiel. Ce prêt n’a donc rien d’un déclassement, mais plutôt d’un repositionnement dans un environnement jugé plus adapté à sa progression immédiate.
- AFP
Eupen, nouveau maillon de la galaxie QSI
Depuis son intégration officielle dans l’écosystème QSI, Eupen sert désormais de passerelle pour les jeunes profils du PSG. Comme Braga avant lui, le club belge facilite des mouvements « internes », pensés pour offrir du temps de jeu sans perdre le contrôle des trajectoires individuelles.
La nomination de Pasquale Sensibile au poste de directeur sportif a marqué un tournant. Ancien responsable du suivi des joueurs prêtés par le PSG, l’Italien avait d’ailleurs ouvert la porte dès l’hiver à cette option, affirmant qu’il est « possible qu’un jeune joueur du PSG nous rejoigne en janvier ».
- Getty Images Sport
Fin prématurée de l’expérience danoise
Ces derniers mois, Yoram Zague évoluait à Copenhague. Une aventure finalement écourtée par le club danois, qui a choisi d’interrompre le prêt malgré un bilan loin d’être anecdotique. Le latéral droit a disputé 15 rencontres toutes compétitions confondues, avec deux buts et une passe décisive à son actif.
Un temps de jeu réel, mais visiblement insuffisant aux yeux de toutes les parties pour justifier une poursuite de l’expérience. Le PSG a donc rapidement cherché une solution de repli cohérente.
- AFP
Une filière déjà bien connue des Titis
En rejoignant Eupen, Zague emprunte une route déjà balisée par plusieurs anciens du centre de formation parisien. Djeidi Gassama, Garissone Innocent, Teddy Alloh ou encore Nathan Bitumazala ont tous transité par le club belge ces dernières saisons.
Le défenseur parisien a pris la direction de la Belgique ce jeudi matin afin de passer sa visite médicale. Eupen, actuellement 7e de deuxième division, lui offrira un cadre stable pour terminer l’exercice, engranger des minutes et poursuivre son apprentissage. Paris observe. Et garde la main.