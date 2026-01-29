Mercato : le PSG va se débarrasser d’un crack cet hiver

Le PSG s’apprête à acter un départ qui en dit long sur sa stratégie à long terme. Après la rupture anticipée de son prêt à Copenhague, Yoram Zague va terminer la saison en Belgique, sous les couleurs du KAS Eupen. Un choix loin d’être anodin, puisque le club wallon est devenu, depuis décembre, un nouveau satellite de QSI.

À 19 ans, l’ancien capitaine des U19 parisiens reste considéré comme un élément à fort potentiel. Ce prêt n’a donc rien d’un déclassement, mais plutôt d’un repositionnement dans un environnement jugé plus adapté à sa progression immédiate.