Anísio Cabral est en train de se faire un nom au Portugal. À seulement 17 ans, le jeune attaquant du Benfica Lisbonne a marqué deux buts en trois matchs professionnels et attire les regards des cadors européens. Le PSG s’apprête à passer à l’action pour convaincre Benfica et enrôler l’un des plus grands espoirs du football portugais.
Mercato : le PSG va passer à l’action pour Anisio Cabral
- AFP
Des débuts spectaculaires à l’Estadio da Luz
Pour sa première apparition en professionnel, Anísio Cabral n’a pas tardé à impressionner. Entré en jeu contre Estrela Amadora, il a trouvé le chemin des filets en seulement sept minutes, participant ainsi à la large victoire de Benfica (4-0).
Face à Tondela, il n’a pas marqué, mais sa présence, même brève, montre l’envie de José Mourinho de l’intégrer progressivement au groupe professionnel. Son deuxième but est venu le week-end dernier contre Alverca, à cinq minutes de la fin du match, offrant la victoire à son équipe et faisant vibrer l’Estadio da Luz. Ces performances rapides confirment un talent rare et un instinct de buteur déjà aiguisé, ce qui attire l’attention de plusieurs européens, dont le PSG depuis cet hiver.
- AFP
Le PSG veut frapper fort
Dans quelques jours, Anísio Cabral fêtera ses 18 ans, une étape qui ouvre la porte à des négociations pour un transfert majeur. Selon les informations rapportées par Média Foot, Luis Campos suit de près son évolution et souhaite concrétiser rapidement l’opération. Le directeur sportif du PSG prépare ainsi une offre pour convaincre Benfica de céder sa pépite.
Le club parisien voit en lui un futur élément clé et envisage un contrat de longue durée, capable de sécuriser l’avenir offensif de l’équipe. Le PSG espère également négocier un prix inférieur à la clause libératoire fixée à 65 millions d’euros, estimant que le montant pourrait être revu autour de 50 millions.
- AFP
Manchester United dans la course
La concurrence ne manque pas. Manchester United suit également le joueur et pourrait compliquer les négociations. Benfica, de son côté, souhaite prolonger sa star montante. José Mourinho veut construire autour d’Anísio Cabral et faire de lui un pilier de son équipe, ce qui laisse présager des discussions tendues.
Le PSG devra donc jouer finement pour séduire le jeune talent et devancer les offres anglaises. L’enjeu est majeur pour le club parisien, qui cherche à anticiper les besoins offensifs tout en sécurisant un joueur au potentiel exceptionnel.
- AFP
Une jeunesse déjà convoitée
Anísio Cabral n’a disputé que 20 minutes de football professionnel, mais ses deux buts suffisent à confirmer son énorme potentiel. Les projecteurs européens se tournent vers Lisbonne, et le PSG, comme Manchester United, suit chaque match, chaque intervention de ce phénomène de 17 ans qui pourrait marquer la prochaine décennie du football portugais et européen.