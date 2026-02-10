Mercato : le PSG va passer à l’action pour Anisio Cabral

Pour sa première apparition en professionnel, Anísio Cabral n’a pas tardé à impressionner. Entré en jeu contre Estrela Amadora, il a trouvé le chemin des filets en seulement sept minutes, participant ainsi à la large victoire de Benfica (4-0).

Face à Tondela, il n’a pas marqué, mais sa présence, même brève, montre l’envie de José Mourinho de l’intégrer progressivement au groupe professionnel. Son deuxième but est venu le week-end dernier contre Alverca, à cinq minutes de la fin du match, offrant la victoire à son équipe et faisant vibrer l’Estadio da Luz. Ces performances rapides confirment un talent rare et un instinct de buteur déjà aiguisé, ce qui attire l’attention de plusieurs européens, dont le PSG depuis cet hiver.