Mercato : le PSG se débarrasse d’un gardien de but cet été

Âgé de 20 ans, Bilal Laurendon arrive à un tournant. Son contrat aspirant court jusqu’au 30 juin 2026, mais son avenir s’écrit ailleurs. Selon les informations rapportées par L’Équipe, le portier franco-marocain s’apprête à rejoindre le Sabah FC, actuel leader du championnat d’Azerbaïdjan après 22 journées.

Depuis son arrivée à Paris en 2019, Laurendon n’intègre jamais l’équipe première en match officiel. Il figure toutefois dans le groupe à quelques reprises, notamment face à FC Nantes en décembre 2023.

Le Sabah FC ne constitue pas un choix anodin. L’agent du joueur entretient déjà des liens avec le club azéri, où évolue Aaron Malouda, fils de Florent Malouda.