Mercato : le PSG se débarrasse d’un gardien de but cet été

Le Paris Saint-Germain prépare déjà son été et un mouvement concerne le poste de gardien. Arrivé en 2019, le jeune Bilal Laurendon devrait poursuivre sa carrière loin de la capitale, direction l’Azerbaïdjan.
Laurendon vers un nouveau défi
Âgé de 20 ans, Bilal Laurendon arrive à un tournant. Son contrat aspirant court jusqu’au 30 juin 2026, mais son avenir s’écrit ailleurs. Selon les informations rapportées par L’Équipe, le portier franco-marocain s’apprête à rejoindre le Sabah FC, actuel leader du championnat d’Azerbaïdjan après 22 journées.
Depuis son arrivée à Paris en 2019, Laurendon n’intègre jamais l’équipe première en match officiel. Il figure toutefois dans le groupe à quelques reprises, notamment face à FC Nantes en décembre 2023.
Le Sabah FC ne constitue pas un choix anodin. L’agent du joueur entretient déjà des liens avec le club azéri, où évolue Aaron Malouda, fils de Florent Malouda.
Un parcours bloqué à Paris
Trop âgé pour évoluer en U19, Laurendon se retrouve dans une zone floue cette saison. Il prend place sur le banc avec l’équipe Espoirs lors d’une rencontre de Premier League International Cup en janvier contre Nottingham Forest. Ce soir-là, c’est Arthur Vignaud qui défend le but.
Le club mise davantage sur la génération 2008. Vignaud dispose d’une proposition de premier contrat professionnel, tout comme Martin James, aperçu à dix reprises dans le groupe professionnel cette saison. Dans ce contexte, la porte s’entrouvre pour Laurendon.
Un été agité chez les gardiens
Le poste de gardien pourrait connaître plusieurs ajustements. Recruté pour plus de 40 millions d’euros l’été dernier, Lucas Chevalier ne conserve pas sa place de titulaire. L’ancien portier du LOSC Lille voit Matvey Safonov lui passer devant depuis fin décembre.
Sauf retournement inattendu, la hiérarchie semble figée. Dans ce paysage en mouvement, le départ de Laurendon s’inscrit dans une logique de réorganisation.
Le PSG affine son effectif. Même les postes moins exposés n’échappent pas aux ajustements.