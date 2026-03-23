Mercato, le PSG fonce sur une révélation de la Premier League

Toujours soucieux d’optimiser son effectif, le club de la capitale prépare activement le prochain mercato estival. Malgré une ossature stable, quelques ajustements sont envisagés afin de maintenir un haut niveau de compétitivité, notamment après certains choix récents comme le remplacement de Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier, dont la situation a évolué ces derniers mois.

Dans cette logique, les décideurs parisiens explorent plusieurs pistes offensives. Certaines rumeurs évoquées récemment, notamment en provenance d’Italie (échange entre Randal Kolo Muani et Jonathan David avec la Juventus), ont rapidement été écartées, laissant place à des dossiers jugés plus crédibles. Selon les informations de RTI Esporte, le PSG aurait ainsi identifié une cible prioritaire évoluant actuellement en Premier League.