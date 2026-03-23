Le Paris Saint-Germain ne ralentit jamais vraiment, même au sommet. Derrière une saison 2025-2026 marquée par la domination, les dirigeants parisiens anticipent déjà les ajustements à venir. Dans les coulisses, une piste offensive prend de l’ampleur, suscitant à la fois curiosité et convoitises. Un profil jeune, explosif et déjà décisif attire l’attention. Mais pour s’attacher ses services, il faudra se montrer particulièrement convaincant.
Mercato, le PSG fonce sur une révélation de la Premier League
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Le PSG se projette déjà pour le mercato estival
Toujours soucieux d’optimiser son effectif, le club de la capitale prépare activement le prochain mercato estival. Malgré une ossature stable, quelques ajustements sont envisagés afin de maintenir un haut niveau de compétitivité, notamment après certains choix récents comme le remplacement de Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier, dont la situation a évolué ces derniers mois.
Dans cette logique, les décideurs parisiens explorent plusieurs pistes offensives. Certaines rumeurs évoquées récemment, notamment en provenance d’Italie (échange entre Randal Kolo Muani et Jonathan David avec la Juventus), ont rapidement été écartées, laissant place à des dossiers jugés plus crédibles. Selon les informations de RTI Esporte, le PSG aurait ainsi identifié une cible prioritaire évoluant actuellement en Premier League.
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Le PSG séduit par Rayan, la nouvelle pépite de la Premier League
Arrivé en Angleterre lors du mercato hivernal, Rayan s’est rapidement imposé comme une option offensive intéressante au sein de Bournemouth. Recruté pour compenser un départ majeur, le jeune attaquant, déjà associé au PSG l'hiver dernier, a su répondre aux attentes en affichant des qualités techniques et physiques remarquées.
En quelques apparitions seulement, Rayan a déjà contribué offensivement, cumulant buts et passes décisives. Sa vitesse d’exécution, sa lecture du jeu et sa capacité à faire des différences ont rapidement attiré l’attention, bien au-delà des frontières anglaises.
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La concurrence s’annonce déjà rude pour le dossier Rayan
Le PSG n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Selon RTI Esporte, repris par Foot Mercato, Rayan figure également sur les tablettes de plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid, Manchester United et Arsenal, prêts à entrer dans la danse pour sécuriser ce talent prometteur. Sous contrat longue durée avec Bournemouth, Rayan dispose d’une clause libératoire estimée à 100 millions d’euros. Si ce montant peut sembler élevé, il reflète le potentiel du joueur et l’inflation actuelle du marché des transferts.
Initialement peu enclin à vendre, Bournemouth pourrait finalement revoir sa position face à une offre conséquente. La progression rapide de Rayan et son exposition grandissante renforcent sa valeur marchande, désormais estimée autour de 40 millions d’euros. Enfin, la dynamique actuelle pourrait encore s’accélérer. Appelé récemment avec la sélection brésilienne par Carlo Ancelotti, Rayan pourrait franchir un nouveau cap en 2026, entre ambitions internationales et possible transfert d’envergure.