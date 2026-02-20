Le Paris Saint-Germain poursuit sa politique ambitieuse axée sur la détection des meilleurs jeunes talents du continent. Sous l’impulsion de Luis Campos, la cellule de recrutement parisienne multiplie les observations afin d’anticiper les besoins futurs de l’effectif. Cette approche s’inscrit dans une vision à long terme visant à renforcer progressivement le groupe avec des profils capables de s’imposer durablement au plus haut niveau. C’est dans cette logique que le club de la capitale s’intéresse à une pépite du championnat grec, ces derniers jours.
Mercato, le PSG fonce sur une pépite grecque
- AFP
Christos Mouzakitis, la nouvelle lubie du PSG
Parmi les profils identifiés figure Christos Mouzakitis, jeune milieu défensif évoluant à l’Olympiakos. Selon les informations du média grec Sportime reprises par Jeunes Footeux, le PSG a récemment envoyé un recruteur pour observer Christos Mouzakitis directement en Grèce. Cette présence confirme que Christos Mouzakitis fait l’objet d’un suivi attentif et régulier de la part des décideurs parisiens, qui souhaitent évaluer sa progression et son potentiel à moyen terme.
Christos Mouzakitis présente un profil technique et physique particulièrement recherché. Gaucher, mesurant 1,78 m, Christos Mouzakitis se distingue par sa capacité à récupérer le ballon, organiser la relance et se projeter vers l’avant. Sous contrat jusqu’en 2029, l’international grec dispose déjà d’une valeur estimée à 25 millions d’euros, preuve de sa montée en puissance rapide sur le marché européen. Christos Mouzakitis a également accumulé 18 apparitions dans des compétitions continentales, confirmant sa capacité à évoluer dans des contextes exigeants malgré son jeune âge.
- Getty Images Sport
L’Europe s’arrache Christos Mouzakitis, le PSG sous pression
La reconnaissance autour de Christos Mouzakitis ne cesse de grandir. Sacré Golden Boy Web 2025 par Tuttosport, il s’est imposé comme l’un des espoirs les plus prometteurs de sa génération. Ce trophée, attribué par les supporters, confirme l’impact de Christos Mouzakitis auprès des observateurs et souligne son statut d’étoile montante du football européen. Christos Mouzakitis s’était également illustré en remportant la Youth League 2024, une performance qui a renforcé sa crédibilité sur la scène internationale.
Les performances de Christos Mouzakitis attirent désormais l’attention de plusieurs grandes écuries européennes. Le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque d’autres clubs majeurs, comme le Real Madrid ou encore Manchester United, suivent attentivement l’évolution du joueur. Cette concurrence pourrait accélérer les décisions dans les prochains mois, surtout si Christos Mouzakitis poursuit sa progression actuelle. À Paris, Christos Mouzakitis est perçu comme un joueur capable, à terme, d’apporter de l’équilibre et d’enrichir la rotation au milieu, dans un effectif construit pour dominer sur la durée.