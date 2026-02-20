Mercato, le PSG fonce sur une pépite grecque

Parmi les profils identifiés figure Christos Mouzakitis, jeune milieu défensif évoluant à l’Olympiakos. Selon les informations du média grec Sportime reprises par Jeunes Footeux, le PSG a récemment envoyé un recruteur pour observer Christos Mouzakitis directement en Grèce. Cette présence confirme que Christos Mouzakitis fait l’objet d’un suivi attentif et régulier de la part des décideurs parisiens, qui souhaitent évaluer sa progression et son potentiel à moyen terme.

Christos Mouzakitis présente un profil technique et physique particulièrement recherché. Gaucher, mesurant 1,78 m, Christos Mouzakitis se distingue par sa capacité à récupérer le ballon, organiser la relance et se projeter vers l’avant. Sous contrat jusqu’en 2029, l’international grec dispose déjà d’une valeur estimée à 25 millions d’euros, preuve de sa montée en puissance rapide sur le marché européen. Christos Mouzakitis a également accumulé 18 apparitions dans des compétitions continentales, confirmant sa capacité à évoluer dans des contextes exigeants malgré son jeune âge.