Mercato : le PSG au duel avec trois cadors anglais pour un crack de West Ham

La saison tourne au casse-tête pour West Ham United. Le club londonien occupe actuellement la 18e place de Premier League et lutte pour éviter la relégation. Une situation sportive fragile qui pourrait provoquer un profond remaniement de l’effectif.

En cas de descente en Championship, plusieurs joueurs majeurs devraient quitter le navire. Parmi eux figure en première ligne Mateus Fernandes, l’un des éléments les plus prometteurs de l’effectif.

Recruté l’été dernier pour environ 44 millions d’euros, le Portugais a confirmé les espoirs placés en lui. Sa progression n’a surpris personne du côté des recruteurs européens. La saison précédente, sous le maillot de Southampton FC, il avait déjà affiché un niveau remarquable qui avait convaincu les Hammers d’investir lourdement.