Le prochain mercato pourrait offrir une bataille inattendue entre plusieurs géants européens. Un talent de 21 ans, encore peu médiatisé il y a un an, voit désormais son nom circuler dans les bureaux de recrutement les plus puissants d’Europe. Un jeune joueur de West Ham United plaît particulièrement au Paris Saint‑Germain, mais le dossier s’annonce loin d’être simple.
Mercato : le PSG au duel avec trois cadors anglais pour un crack de West Ham
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West Ham en danger, l’avenir de Fernandes s’écrit déjà ailleurs
La saison tourne au casse-tête pour West Ham United. Le club londonien occupe actuellement la 18e place de Premier League et lutte pour éviter la relégation. Une situation sportive fragile qui pourrait provoquer un profond remaniement de l’effectif.
En cas de descente en Championship, plusieurs joueurs majeurs devraient quitter le navire. Parmi eux figure en première ligne Mateus Fernandes, l’un des éléments les plus prometteurs de l’effectif.
Recruté l’été dernier pour environ 44 millions d’euros, le Portugais a confirmé les espoirs placés en lui. Sa progression n’a surpris personne du côté des recruteurs européens. La saison précédente, sous le maillot de Southampton FC, il avait déjà affiché un niveau remarquable qui avait convaincu les Hammers d’investir lourdement.
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Le PSG surveille attentivement le milieu portugais
À Paris, le profil du joueur ne laisse pas indifférent. Selon les informations de Média Foot, le Paris Saint‑Germain suit désormais de près la situation du milieu offensif.
Le club de la capitale analyse la possibilité d’une opération si West Ham venait à descendre. Un contexte qui pourrait faire chuter la valeur du joueur et ouvrir une fenêtre intéressante sur le marché.
Autre élément qui facilite les échanges : Mateus Fernandes appartient à l’écurie de Gestifute, dirigée par le célèbre agent Jorge Mendes. Un intermédiaire qui entretient déjà des relations régulières avec le club parisien.
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Manchester United accélère aussi
La concurrence s’annonce toutefois sérieuse. En Angleterre, plusieurs cadors surveillent la situation. Des médias britanniques évoquent l’existence d’une clause libératoire qui s’activerait en cas de relégation de West Ham. Un « prix cassé », dont le montant n’a pas fuité.
Un tel scénario attise forcément les convoitises. Manchester City et Arsenal FC ont déjà été mentionnés parmi les clubs attentifs au dossier.
Mais ces derniers jours, un autre acteur semble particulièrement actif : Manchester United. Selon plusieurs sources proches du dossier, les Red Devils suivent de très près l’évolution de la situation.
Le duel avec le Paris Saint‑Germain pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons du prochain mercato.