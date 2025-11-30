Mercato OM, Mason Greenwood vers la Serie A pour une somme mirobolante

Alors que l’Olympique de Marseille réalise une saison où chaque détail peut faire basculer la course au titre, le dossier Mason Greenwood continue de faire parler en coulisses. La direction marseillaise sait que l'Anglais attire des convoitises grandissantes, au point d’alimenter l’idée d’un départ retentissant l’été prochain. Les discussions bruissent déjà autour d’un montant colossal et d’un intérêt venu d’Italie, prêt à bouleverser le mercato.

Mason Greenwood, pièce maîtresse d’un OM ambitieux

Depuis son arrivée, Mason Greenwood s’est imposé comme l’un des moteurs de l’OM. Déjà meilleur buteur du club la saison dernière, l’international anglais a élargi sa palette en devenant un joueur beaucoup plus complet. Moins flamboyant dans ses prises de risques mais bien plus régulier, Mason Greenwood s’est affirmé comme un élément clé dans le système de Roberto De Zerbi. Ses retours défensifs, sa mobilité et sa capacité à fluidifier les attaques placent l’OM dans une configuration idéale pour viser haut. C’est précisément cette évolution qui aiguise l’intérêt de nombreux clubs européens.

Dans un contexte où Marseille (2e, 29 pts) lutte pour rester au contact du PSG (1er، 30 pts) et ambitionne toujours une présence durable en Ligue des Champions, Mason Greenwood est devenu indispensable. Son influence grandissante, combinée au potentiel de revendre un joueur déjà très exposé, ouvre cependant un risque : celui de voir son nom revenir avec insistance dans les coulisses du mercato. Les performances de Mason Greenwood continuent d’alerter plusieurs grands clubs, déterminés à se positionner dès la fin de saison.

Naples prêt à sortir le chéquier pour Mason Greenwood

Si un retour en Premier League reste improbable pour Mason Greenwood en raison de son passé extra-sportif, son talent continue d’ouvrir des portes à l’étranger. Le Barça observe son profil, la Juventus l’avait surveillé de loin… mais c’est Naples qui semble désormais prêt à passer à l’action. Selon les informations de Calcio Mercato, le club de Campanie suit Mason Greenwood depuis longtemps et estime que l’été prochain représente l’occasion idéale pour tenter un transfert. Naples, généralement offensif quand il s’agit d’investir sur des joueurs capables d’enflammer le championnat, n’écarte aucune option.

Toujours d'après le média transalpin, l’OM a fixé un prix ferme : 60 millions d’euros pour laisser filer Mason Greenwood. Une somme énorme, mais que Naples serait disposé à discuter en interne, convaincu que l’ailier anglais pourrait devenir un atout marketing et sportif majeur. Le président Aurelio De Laurentiis, réputé pour ses paris audacieux, verrait en Mason Greenwood un profil capable d’électriser les tifosi et d’apporter une dimension nouvelle au projet napolitain.

Une opération complexe pour l’OM

Pour l’Olympique de Marseille, un transfert de Mason Greenwood à 60 millions d’euros ne serait pourtant pas entièrement profitable. En effet, la moitié de cette somme reviendrait automatiquement à Manchester United, comme prévu dans l’accord initial. Sur une vente évaluée à 60 millions, l’OM n’empocherait donc qu’environ 30 millions d’euros, ce qui transformerait l’opération en bénéfice limité sur le plan financier. Mason Greenwood avait été recruté pour environ 26 millions d’euros, ce qui laisserait un gain relativement modeste au regard de son importance dans l’effectif.

Malgré cela, la situation reste à surveiller de très près. Naples n’a pas pour habitude de brader, mais sait également investir massivement lorsque le contexte s’y prête. Si Mason Greenwood continue d’enchaîner les performances convaincantes, le club italien pourrait officialiser son intention dès le début de l’été. Pour l’OM, la perspective de perdre l’une de ses armes principales dans une période stratégique représenterait un défi immense, sportivement comme émotionnellement.