Manchester United avance masqué. À l’approche du mercato hivernal, le club pensionnaire d’Old Trafford cultive une forme de paradoxe stratégique, entre dépenses estivales massives et prudence assumée pour janvier. Dans un contexte sportif encore instable mais loin d’être alarmant, les dirigeants mancuniens semblent déterminés à corriger certains déséquilibres sans bouleverser l’édifice. Derrière cette posture mesurée se cache pourtant un plan précis, presque déroutant, qui pourrait bien conditionner la seconde moitié de saison. Car à Manchester United, chaque décision hivernale engage bien plus que quelques ajustements ponctuels.
Mercato, le plan déroutant de Manchester United pour cet hiver
- Getty Images Sport
Le mercato estival n’a pas porté ses fruits à Manchester United
Manchester United n’a pas totalement tiré satisfaction de son dernier mercato estival. Malgré un investissement conséquent estimé à près de 247,5 millions d’euros, les Red Devils restent sur une dynamique irrégulière en Premier League. Sixième du classement avec 26 points après 16 journées, Manchester United n’est pas décroché mais peine à afficher la constance attendue d’un candidat aux premières places. Sir Jim Ratcliffe, pourtant réputé pour sa gestion rigoureuse, avait consenti un effort financier notable afin d’offrir à Ruben Amorim plusieurs renforts majeurs cet été, dont Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Senne Lammens ou Benjamin Sesko.
Cette situation sportive intermédiaire pousse Manchester United à une réflexion ciblée plutôt qu’à une remise à plat. L’absence de Coupe d’Europe cette saison renforce l’exigence de résultats domestiques et oblige le staff à optimiser l’effectif existant. Ruben Amorim, tout en s’appuyant sur un noyau expérimenté, considère que certains ajustements sont indispensables pour maintenir un niveau compétitif sur la durée. C’est dans cette optique que Manchester United aborde ce mercato d’hiver avec une hiérarchie de priorités très claire.
- AFP
Man United veut redynamiser son milieu de terrain
La priorité absolue de Manchester United pour cet hiver concerne le renforcement de l’entrejeu. Si Bruno Fernandes et Casemiro demeurent des piliers du système d’Amorim, leur utilisation intensive pose question sur le long terme. Le technicien portugais reste réservé quant au rendement de Manuel Ugarte, tandis que Kobbie Mainoo, très sollicité sur le marché, suscite des interrogations quant à son avenir immédiat. Manchester United cherche donc à injecter du sang neuf afin d’apporter variété et profondeur à son milieu de terrain, selon Foot Mercato.
Cette réflexion s’inscrit également dans une logique de projection. Casemiro arrive en fin de contrat à l’issue de la saison et un départ vers la MLS ou l’Arabie saoudite n’est pas exclu, à en croire FM. Manchester United souhaite anticiper cette transition plutôt que la subir. Dans ce contexte, la direction sportive a établi une shortlist de profils capables de répondre aux exigences tactiques d’Amorim tout en offrant des garanties à moyen terme.
- Getty Images Sport
Les pistes alléchantes de Man United pour cet hiver
Parmi les noms évoqués, Ruben Neves figure en bonne place. Selon le Daily Mail, Manchester United suit de près le milieu portugais d’Al-Hilal, dont la situation contractuelle ouvre la porte à un transfert hivernal estimé à environ 23 millions d’euros. Expérimenté, familier de la Premier League et proche de Bruno Fernandes, Neves coche plusieurs cases aux yeux des décideurs mancuniens. Mais il n’est pas le seul profil étudié.
Toujours d’après le tabloïd anglais, Manchester United apprécie également Elliot Anderson, Adam Wharton, Conor Gallagher, Carlos Baleba, Tyler Adams ou encore João Gomes. Sept milieux sont ainsi suivis, preuve d’une approche méthodique, mais aussi prudente. En parallèle, le club réfléchit à un renfort offensif. Le Telegraph avance qu’Antoine Semenyo, ailier polyvalent de Bournemouth, constitue la priorité à ce poste, malgré une concurrence féroce et un prix estimé à 75 millions d’euros. Un nouveau casse-tête financier pour Manchester United.