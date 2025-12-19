Mercato, le plan déroutant de Manchester United pour cet hiver

Manchester United n’a pas totalement tiré satisfaction de son dernier mercato estival. Malgré un investissement conséquent estimé à près de 247,5 millions d’euros, les Red Devils restent sur une dynamique irrégulière en Premier League. Sixième du classement avec 26 points après 16 journées, Manchester United n’est pas décroché mais peine à afficher la constance attendue d’un candidat aux premières places. Sir Jim Ratcliffe, pourtant réputé pour sa gestion rigoureuse, avait consenti un effort financier notable afin d’offrir à Ruben Amorim plusieurs renforts majeurs cet été, dont Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Senne Lammens ou Benjamin Sesko.

Cette situation sportive intermédiaire pousse Manchester United à une réflexion ciblée plutôt qu’à une remise à plat. L’absence de Coupe d’Europe cette saison renforce l’exigence de résultats domestiques et oblige le staff à optimiser l’effectif existant. Ruben Amorim, tout en s’appuyant sur un noyau expérimenté, considère que certains ajustements sont indispensables pour maintenir un niveau compétitif sur la durée. C’est dans cette optique que Manchester United aborde ce mercato d’hiver avec une hiérarchie de priorités très claire.