Mercato Barça : Marc-André ter Stegen débarque chez le rival

Le club anglais ne compte pas bouleverser ses équilibres. Emiliano Martínez demeure le titulaire incontesté, tandis que Marko Bizot représente une solution jugée fiable en doublure. Dans ces conditions, aucun besoin immédiat ne se fait sentir. La piste ter Stegen, longtemps évoquée en coulisses, n’a jamais dépassé le stade de la réflexion.

L’idée d’anticiper un éventuel départ de Dibu Martinez avait bien émergé pour l’été, mais cette option n’a jamais pris forme. La prolongation récente du champion du monde argentin pour une saison supplémentaire a définitivement refermé la porte. Résultat : aucun contact actif, aucun échange concret, malgré des relations cordiales entre les deux clubs.