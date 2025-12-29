Le mercato hivernal réserve parfois des scénarios plus surprenants que les grandes manœuvres estivales. Cette fois, c’est le poste de gardien du FC Barcelone qui se retrouve au cœur des discussions, avec une piste qui prend de l’épaisseur loin des rumeurs anglaises. Depuis plusieurs semaines, le nom de Marc-André ter Stegen circulait du côté d’Aston Villa. Une hypothèse aujourd’hui écartée. Selon le quotidien espagnol Sport, le club de Premier League n’envisage aucun recrutement à ce poste durant l’hiver. À Birmingham, la hiérarchie reste claire et assumée.
Mercato Barça : Marc-André ter Stegen débarque chez le rival
- Getty
Aston Villa se retire définitivement du dossier
Le club anglais ne compte pas bouleverser ses équilibres. Emiliano Martínez demeure le titulaire incontesté, tandis que Marko Bizot représente une solution jugée fiable en doublure. Dans ces conditions, aucun besoin immédiat ne se fait sentir. La piste ter Stegen, longtemps évoquée en coulisses, n’a jamais dépassé le stade de la réflexion.
L’idée d’anticiper un éventuel départ de Dibu Martinez avait bien émergé pour l’été, mais cette option n’a jamais pris forme. La prolongation récente du champion du monde argentin pour une saison supplémentaire a définitivement refermé la porte. Résultat : aucun contact actif, aucun échange concret, malgré des relations cordiales entre les deux clubs.
- Getty Images Sport
Barça et Villa : des liens, mais pas sur ce dossier
Le média catalan précise d’ailleurs que ces bonnes relations ne concernent ni Marc-André ter Stegen ni Pau Torres. Le défenseur espagnol, sous contrat jusqu’en 2028 et pièce maîtresse d’Aston Villa, n’est pas non plus sur le marché. Les discussions entre Barcelone et le club anglais se limitent donc à un cadre institutionnel, sans négociation sportive en cours.
Dans ce contexte figé, une autre option gagne soudain en crédibilité. Et elle se situe beaucoup plus près du Camp Nou.
- Getty Images Sport
Gérone passe à l’action
Toujours selon Sport, Gérone se positionne désormais comme le principal prétendant au gardien allemand. Le club catalan travaille activement sur cette piste, convaincu que l’opération pourrait satisfaire toutes les parties. Pour Gérone, l’arrivée d’un portier de ce calibre représenterait un bond immédiat en termes d’expérience et de crédibilité.
Pour ter Stegen, l’idée d’un nouveau défi sans quitter la Liga ni la Catalogne apparaît séduisante. À un stade clé de sa carrière, le gardien allemand, écarté des plans du Barça, cherche avant tout un projet capable de lui offrir continuité, responsabilité et visibilité sportive.
- Getty Images
Un transfert logique sur le plan sportif ?
Gérone estime que ce changement d’air servirait aussi les intérêts du Barça, dans un contexte financier toujours scruté à la loupe. Rien n’est encore acté, mais la piste prend de l’ampleur. Et l’hypothèse de voir ter Stegen défendre les couleurs d’un rival régional n’a désormais plus rien d’utopique.
Le mercato, lui, ne fait que commencer.