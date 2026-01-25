Julian Alvarez au Barça, l'incroyable rebondissement

Ces derniers jours, plusieurs médias ont évoqué un possible rapprochement entre le Barça et l’entourage de Julian Alvarez. À 25 ans, l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid attire logiquement les convoitises, d’autant que son profil avait été identifié comme une option crédible dans la réflexion offensive du club catalan. Dans cette optique, certains échos faisaient état d’un contact supposé entre Deco, directeur sportif du Barça, et Fernando Hidalgo, l’agent de Julian Alvarez, alors même qu’Arsenal suivrait également la situation du joueur.

Cependant, ces informations ont été rapidement tempérées. L’agent de Julian Alvarez a formellement démenti toute discussion directe avec le Barça, précisant qu’« aucune rencontre n’avait eu lieu avec Barcelone » et que toute éventuelle approche devait impérativement passer par la direction de l’Atlético de Madrid, selon les informations rapportées par Mundo Deportivo et Foot Mercato. Une mise au point claire qui a momentanément freiné l’emballement autour de Julian Alvarez et du Barça.