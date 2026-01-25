Et si l’un des dossiers les plus commentés du mercato hivernal cachait bien plus qu’un simple bruit de couloir ? Depuis plusieurs semaines, le nom de Julian Alvarez circule avec insistance autour du Barça, alimentant fantasmes et spéculations chez les supporters catalans. Entre intérêts supposés, démentis fermes et réalités contractuelles complexes, le cas Julian Alvarez prend des allures de feuilleton. Un rebondissement intrigant qui mérite d’être remis dans son contexte, sans extrapolation, mais avec méthode et recul.
Julian Alvarez au Barça, l'incroyable rebondissement
- Getty Images
Le clan Julian Alvarez refroidit le Barça
Ces derniers jours, plusieurs médias ont évoqué un possible rapprochement entre le Barça et l’entourage de Julian Alvarez. À 25 ans, l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid attire logiquement les convoitises, d’autant que son profil avait été identifié comme une option crédible dans la réflexion offensive du club catalan. Dans cette optique, certains échos faisaient état d’un contact supposé entre Deco, directeur sportif du Barça, et Fernando Hidalgo, l’agent de Julian Alvarez, alors même qu’Arsenal suivrait également la situation du joueur.
Cependant, ces informations ont été rapidement tempérées. L’agent de Julian Alvarez a formellement démenti toute discussion directe avec le Barça, précisant qu’« aucune rencontre n’avait eu lieu avec Barcelone » et que toute éventuelle approche devait impérativement passer par la direction de l’Atlético de Madrid, selon les informations rapportées par Mundo Deportivo et Foot Mercato. Une mise au point claire qui a momentanément freiné l’emballement autour de Julian Alvarez et du Barça.
- Getty Images Sport
L’Atlético Madrid verrouille Julian Alvarez
Sur le plan factuel, Julian Alvarez reste solidement lié à l’Atlético de Madrid. Recruté à l’été dernier en provenance de Manchester City pour un montant estimé à 95 millions d’euros, Julian Alvarez s’est engagé jusqu’en 2030 avec le club madrilène. À ce stade de la saison, rien n’indique une volonté de l’Atlético de céder son attaquant, ni même d’ouvrir la porte à des négociations, ce qui rend toute manœuvre du Barça particulièrement délicate.
Du côté du joueur, le discours est également sans ambiguïté. Julian Alvarez demeure pleinement investi dans son projet sportif actuel, ce qui le rend, de fait, indisponible pour le Barça tant qu’aucune initiative officielle n’émane de l’Atlético. Dans ce contexte, le supposé rebondissement autour de Julian Alvarez relève davantage de la projection médiatique que d’une avancée concrète.