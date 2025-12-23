Le FC Barcelone aborde un tournant délicat de sa saison. Entre blessures de longue durée, méformes individuelles et exigences d’un calendrier dense, l’équilibre défensif des Blaugranas est mis à rude épreuve. En coulisses, la direction catalane a déjà tranché. L’hiver devra servir à renforcer un secteur devenu trop fragile pour soutenir les ambitions du club. Sans précipitation excessive mais avec une idée précise en tête, le Barça avance désormais selon une feuille de route bien définie, avec un profil ciblé et une stratégie assumée.
Mercato, le Barça a choisi sa priorité en défense
- AFP
Une défense affaiblie qui impose une réaction rapide à Barcelone
La blessure d’Andreas Christensen constitue le point de départ de cette réflexion. Victime d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche, le défenseur danois sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. À cette absence s’ajoutent les incertitudes autour de Ronald Araujo, dont la condition physique reste surveillée, ainsi que la période compliquée traversée par Jules Koundé. Dans ce contexte, Hansi Flick doit composer avec un effectif défensif réduit, insuffisant pour tenir sur la durée entre Liga, compétitions européennes et obligations nationales.
C’est dans ce cadre que Marc Guéhi s’est progressivement imposé comme la priorité du Barça. Selon RMC Sport et la presse catalane, l’international anglais séduit particulièrement Deco, le directeur sportif blaugrana. À 24 ans, Marc Guéhi offre un profil complet : solide dans les duels, à l’aise dans la relance et déjà aguerri au très haut niveau en Premier League comme en sélection. Marc Guéhi incarne ainsi le compromis idéal entre présent immédiat et projection à moyen terme.
- (C)GettyImages
Le Barça fonce sur Marc Guéhi
D’après le quotidien Sport, le Barça étudie la possibilité de faire venir Marc Guéhi dès le mercato hivernal. Une option conditionnée à l’ouverture de Crystal Palace, peu enclin à céder l’un de ses cadres en cours de saison. Le club londonien, conscient de la valeur marchande de Marc Guéhi, ne souhaite pas affaiblir son arrière-garde sans garanties sportives et financières solides. Cette résistance complique sérieusement les plans catalans, malgré la volonté affichée du joueur de franchir un cap dans sa carrière.
La concurrence ne joue pas non plus en faveur du Barça. Toujours selon les mêmes sources, la presse allemande avance que le Bayern Munich disposerait déjà d’un temps d’avance sur le dossier Marc Guéhi. Le club bavarois suivrait le défenseur anglais depuis plusieurs mois et pourrait dégainer plus rapidement en cas d’opportunité. Une donnée qui oblige le Barça à accélérer sa réflexion, tout en restant contraint par ses marges financières et les règles du fair-play économique.
- Getty Images Sport
Le Barça a déjà un plan B en cas d’échec pour Marc Guéhi
Conscient des difficultés entourant la piste Marc Guéhi, le Barça ne ferme pas la porte à d’autres options. Nico Schlotterbeck, actuellement au Borussia Dortmund, figure sur la shortlist catalane. Le profil du défenseur allemand, jeune mais déjà expérimenté en Bundesliga et sur la scène européenne, plaît également à Deco. Autre nom évoqué, Pau Torres, pilier d’Aston Villa et international espagnol, dont la connaissance de la Liga constitue un atout non négligeable.
Quoi qu’il en soit, la tendance est claire. Entre la blessure de Christensen, les incertitudes autour d’Araujo et le rendement en dents de scie de Koundé, le FC Barcelone ne peut se permettre de rester immobile. Le recrutement d’un défenseur central apparaît désormais comme une nécessité stratégique pour rester compétitif jusqu’à la fin de la saison. Marc Guéhi demeure la priorité numéro un, mais le mercato hivernal réserve souvent son lot de rebondissements.