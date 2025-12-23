Mercato, le Barça a choisi sa priorité en défense

La blessure d’Andreas Christensen constitue le point de départ de cette réflexion. Victime d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche, le défenseur danois sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. À cette absence s’ajoutent les incertitudes autour de Ronald Araujo, dont la condition physique reste surveillée, ainsi que la période compliquée traversée par Jules Koundé. Dans ce contexte, Hansi Flick doit composer avec un effectif défensif réduit, insuffisant pour tenir sur la durée entre Liga, compétitions européennes et obligations nationales.

C’est dans ce cadre que Marc Guéhi s’est progressivement imposé comme la priorité du Barça. Selon RMC Sport et la presse catalane, l’international anglais séduit particulièrement Deco, le directeur sportif blaugrana. À 24 ans, Marc Guéhi offre un profil complet : solide dans les duels, à l’aise dans la relance et déjà aguerri au très haut niveau en Premier League comme en sélection. Marc Guéhi incarne ainsi le compromis idéal entre présent immédiat et projection à moyen terme.