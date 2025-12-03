Guehi au Barça ? Deco donne son verdict

L'international anglais est libre de tout contrat avec Palace et peut signer un pré-contrat pour rejoindre le club gratuitement dans moins d'un mois.

Le joueur de 26 ans semble avoir décidé de ne pas prolonger son contrat avec Palace la saison prochaine, et Liverpool fait figure de favori pour l'accueillir. Les Reds avaient déjà formulé une offre cet été, sans succès, mais auraient fait une seconde proposition en janvier, à laquelle Palace n'a pas encore répondu.

Lors d'une interview accordée à SER Catalunya, Deco a été interrogé sur l'intérêt supposé du FC Barcelone pour Guehi. Il n'a pas souhaité en dire plus.

« Nous avons identifié plusieurs joueurs [comme options potentielles], c'est un bon joueur. Nous savons ce que nous voulons, mais nous n'allons pas le révéler publiquement. Nous sommes satisfaits d'avoir un effectif jeune, avec des joueurs issus de La Masia, ce qui nous permet d'être plus sereins. »

Il a été largement rapporté que Barcelone avait trouvé un accord pour la prolongation de contrat d'un autre de ses défenseurs, Eric Garcia, et Deco a également confirmé que cela était probable. « Eric va prolonger, il reste encore quelques détails à régler, mais c'est en bonne voie. »

Par ailleurs, lundi, on apprenait que le défenseur Ronald Araujo avait été placé en congé pour se ressourcer mentalement après un match difficile contre Chelsea la semaine dernière. Deco semblait cependant serein face à la situation.

« Araujo traverse une période difficile. Il va se rétablir, c'est une phase, nous ne fixons pas de date de retour. »