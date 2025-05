Mercato, la sortie enflammée de Steve Mandanda sur son avenir

Libre de tout contrat, Steve Mandanda a fait de fortes annonces sur son avenir, dimanche.

La fin de saison marque un tournant pour l’un des gardiens les plus emblématiques de Ligue 1. À 40 ans, Steve Mandanda ne portera plus les couleurs du Stade Rennais, et son avenir reste incertain. Pourtant, loin d’être résigné, l’ancien champion du monde a surpris tout le monde par une déclaration passionnée et pleine d’ambition. Quittera-t-il les terrains ? Rebondira-t-il ailleurs ? Une chose est sûre : l’histoire entre Steve Mandanda et le football n’est pas encore totalement écrite.