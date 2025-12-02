Pubblicità
FBL-EUR-YOUTH-LEAGUE-ALKMAAR-HAJDUKAFP
Andrea Ajello

Chi è Branimir Mlacic, il difensore 18enne dell'Hajduk Spalato che interessa all'Inter: il piano del club nerazzurro

L'Inter ha messo gli occhi sul talento croato Mlacic: gioca già in prima squadra, ecco chi è, le caratteristiche e la strategia che può mettere in atto il club.

L'Inter nell'ultimo periodo pone particolare attenzione sui talenti da ingaggiare prima ancora che esplodano e l'esempio è il giovane Luka Topalović o ancor di più Peter Sucic, acquistato quest'estate e già costantemente utilizzato da Chivu in prima squadra. 

Il nome nuovo finito nei radar del club nerazzurro è Branimir Mlacic, difensore classe 2007 che gioca nella prima squadra dell'Hajduk Spalato. L'interesse emerso dalla Croazia è stato confermato da Matteo Moretto, che ha evidenziato come l'Inter segua attentamente il talento. 

Ma chi è Branimi Mlacic e perché l'Inter ci pensa come colpo per il futuro?

  • CHI È MLACIC, LA NUOVA IDEA DELL'INTER

    Mlacic ha compiuto lo scorso marzo 18 anni, classe 2007, di nazionalità Croata, si nota subito per la stazza (alto 192 centimetri). Forte fisicamente e già pronto per il calcio dei grandi.  Cresciuto nel settore giovanile dell' Hajduk Spalato, ha esordito in prima squadra in questa stagione, nei playoff di qualificazione di Europa League. 

    Da lì in poi Mlacic è diventato un elemento centrale della squadra, giocando titolare la maggior parte delle partite di campionato. Vanta già 15 presenze stagionali oltre ad aver esordito con l'Under 21 della Croazia, in attesa magari della chiamata della Nazionale maggiore nei prossimi mesi. 

  • RINNOVATO DA POCO

    In estate Mlacic partiva dietro nelle gerarchie ma alcune cessioni e quanto fatto vedere dal talento croato ha convinto il club ad affidargli centralità nella squadra.

    E di conseguenza è arrivato anche il rinnovo di contratto fino al 2029, un modo per blindarlo e avere più forza in future trattative, anche se c'è la consapevolezza che se continuerà a fornire le prestazioni fatte fino ad ora sarà difficile trattenerlo a lungo e respingere gli assalti dei grandi club esteri. 

  • IL PIANO DELL'INTER

    Dalla Croazia spingono sull'interesse dell'Inter, secondo il portale Germanijak il club nerazzurro avrebbe anche già impostato la strategia, ovvero acquistarlo subito nel mercato di gennaio ma poi lasciarlo in prestito all'Hajduk fino al termine della stagione. 

    L'Inter però non è l'unica squadra che ha messo gli occhi su Mlacic; anche il Liverpool, riferisce Sportske Novosti, segue il difensore. 

  • UNDER 23 DELL'INTER O SUBITO PRIMA SQUADRA?

    Se alla fine l'Inter dovesse affondare il colpo, resterebbe da capire come poi lo gestirebbe il club. Da quest'anno l'Inter ha anche l'under 23 che gioca in Serie C ed è l'opportunità quindi per giovani di talento di mettersi alla prova in Italia in un campionato professionistico.

    Mlacic comunque attualmente si può già considerare un titolare dell'Hajduk Spalato e quindi non sorprenderebbe neanche vederlo già inserito in prima squadra. Discorsi comunque futuri che l'Inter affronterà se decidesse davvero di ingaggiare il talento croato. 

