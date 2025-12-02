Chi è Branimir Mlacic, il difensore 18enne dell'Hajduk Spalato che interessa all'Inter: il piano del club nerazzurro

L'Inter nell'ultimo periodo pone particolare attenzione sui talenti da ingaggiare prima ancora che esplodano e l'esempio è il giovane Luka Topalović o ancor di più Peter Sucic, acquistato quest'estate e già costantemente utilizzato da Chivu in prima squadra.

Il nome nuovo finito nei radar del club nerazzurro è Branimir Mlacic, difensore classe 2007 che gioca nella prima squadra dell'Hajduk Spalato. L'interesse emerso dalla Croazia è stato confermato da Matteo Moretto, che ha evidenziato come l'Inter segua attentamente il talento.

Ma chi è Branimi Mlacic e perché l'Inter ci pensa come colpo per il futuro?