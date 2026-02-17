L’avenir d’Harry Kane au Bayern Munich a longtemps alimenté les spéculations du mercato européen. Entre rumeurs persistantes de départ et convoitises venues d’Espagne et d’Angleterre, l’incertitude semblait planer autour du buteur anglais. Mais ces derniers jours, le club bavarois a décidé de sortir du silence. Par la voix de son président d’honneur, une mise au point ferme a été effectuée concernant la situation contractuelle d’Harry Kane, mettant un terme aux interprétations et redéfinissant clairement le rapport de force.
Mercato, la grosse mise au point du Bayern sur l’avenir d’Harry Kane
- Getty Images Sport
Harry Kane n’a plus de clause de sortie avec le Bayern
Depuis plusieurs mois, l’avenir d’Harry Kane faisait l’objet d’intenses discussions sur le marché des transferts. Une clause libératoire supposément activable à l’été 2026 était évoquée, suscitant l’intérêt du FC Barcelone, en quête d’un successeur durable à Robert Lewandowski. De son côté, Tottenham imaginait déjà un retour de son ancien capitaine.
Face à ces spéculations, le Bayern Munich a tranché. Dans un entretien accordé à Bild, Uli Hoeneß a clarifié la situation d’Harry Kane. Le dirigeant a déclaré : « Oui, je tiens à le préciser. Harry est une véritable aubaine pour nous. Sa clause libératoire pour l’été 2026 ayant expiré et son contrat courant désormais jusqu’à l’été 2027, nous ne subissons actuellement aucune pression ». Une déclaration limpide : aucune porte de sortie anticipée n’existe désormais pour l’attaquant anglais.
- Getty Images Sport
Les statistiques effrayantes d’Harry Kane cette saison
Si le Bayern se montre aussi catégorique, c’est que les performances d’Harry Kane justifient cette fermeté. L’international anglais réalise une saison exceptionnelle sur le plan statistique. Toutes compétitions confondues, Harry Kane affiche 41 buts et 5 passes décisives, avec une moyenne impressionnante de 1,17 but par match. En Bundesliga, son impact est tel qu’il a inscrit à lui seul plus de buts que sept équipes du championnat.
Au-delà des chiffres collectifs, Harry Kane a franchi un cap symbolique en dépassant les 500 buts en carrière, club et sélection confondus. Sur ses réseaux sociaux, le capitaine anglais a réagi avec sobriété : « Personnellement, je suis vraiment fier d’avoir atteint les 500 buts en carrière. J’essaie de les apprécier. Un grand merci à tous mes coéquipiers, entraîneurs et au staff. » Avant d’ajouter, fidèle à son exigence : « Comme toujours, nous attendons avec impatience le prochain match, le prochain but. » Cette mentalité renforce la position du Bayern dans le dossier.
- Getty Images Sport
Le Bayern Munich verrouille Harry Kane
Contractuellement, Harry Kane est lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2027, date correspondant à l’engagement signé lors de son arrivée en 2023. La disparition de la clause libératoire change radicalement la donne sur le marché. Désormais, toute négociation passerait exclusivement par un accord avec le club bavarois, qui ne subit plus aucune pression externe.
À 32 ans, Harry Kane reste au sommet de son art et le Bayern entend capitaliser sur cette dynamique au moins jusqu’à ses 33 ans. Selon plusieurs médias allemands, des discussions internes évoqueraient déjà une possible prolongation au-delà de 2027, potentiellement jusqu’en 2028 voire 2029. Rien d’officiel pour l’instant, mais la tendance est claire : le Bayern construit son projet sportif autour d’Harry Kane, devenu l’arme offensive centrale du Rekordmeister.