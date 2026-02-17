Mercato, la grosse mise au point du Bayern sur l’avenir d’Harry Kane

Depuis plusieurs mois, l’avenir d’Harry Kane faisait l’objet d’intenses discussions sur le marché des transferts. Une clause libératoire supposément activable à l’été 2026 était évoquée, suscitant l’intérêt du FC Barcelone, en quête d’un successeur durable à Robert Lewandowski. De son côté, Tottenham imaginait déjà un retour de son ancien capitaine.

Face à ces spéculations, le Bayern Munich a tranché. Dans un entretien accordé à Bild, Uli Hoeneß a clarifié la situation d’Harry Kane. Le dirigeant a déclaré : « Oui, je tiens à le préciser. Harry est une véritable aubaine pour nous. Sa clause libératoire pour l’été 2026 ayant expiré et son contrat courant désormais jusqu’à l’été 2027, nous ne subissons actuellement aucune pression ». Une déclaration limpide : aucune porte de sortie anticipée n’existe désormais pour l’attaquant anglais.