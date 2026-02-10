Le Bayern Munich fait le point sur le contrat de Harry Kane, alors que des rumeurs font état d'un transfert en Arabie saoudite.

D'autres transferts ont été évoqués, l'ancienne star des Spurs Gus Poyet déclarant à GOAL, alors que les géants de la Liga, Barcelone et le Real Madrid, manifestaient leur intérêt pour Kane : « S'il veut quelque chose de différent pour sa famille, j'irais sans hésiter à Barcelone, si [Robert] Lewandowski part. Ce sera complètement différent de tout ce qu'il a connu auparavant.

De plus, avec le style de jeu actuel de Barcelone, un joueur comme lui en attaque marquera des buts, et pas qu'un peu ! Michael Owen a émis quelques critiques, disant qu'il n'arrivait pas à croire qu'il soit parti. Je ne sais pas s'il a lu cela et s'il a peut-être pensé à la Premier League et à un retour. C'est très particulier pour lui. La famille va jouer un rôle très important dans sa décision l'année prochaine. »

Un retour au football anglais semble avoir été écarté, la poursuite du record historique de buts d'Alan Shearer en Premier League n'étant pas considérée comme une priorité - les trophées étant désormais plus importants pour Kane que les entrées dans les livres d'histoire.

Il pourrait toutefois recevoir des offres alléchantes de la part de la Saudi Pro League, avec des salaires lucratifs à gagner au Moyen-Orient. Les équipes de cette région seraient en train d'élaborer des plans de recrutement pour le prochain mercato, alors que le Portugais Cristiano Ronaldo, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, fait l'objet de rumeurs de départ d'Al-Nassr.