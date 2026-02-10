Getty
Le Bayern Munich fait le point sur le contrat de Harry Kane, alors que des rumeurs font état d'un transfert en Arabie saoudite.
Clause de sortie : Kane peut être acquis pour 57 millions de livres sterling en 2026.
Le Bayern n'est pas pressé de négocier la prolongation du contrat de son attaquant de 32 ans, qui expire à l'été 2027. Ce contrat comprend toutefois des clauses de sortie qui peuvent être activées à chaque période de transfert.
Selon certaines informations, une offre de 57 millions de livres sterling (78 millions de dollars) suffirait pour arracher Kane à la Bavière en 2026. Les équipes du monde entier considéreraient ce montant comme un bon investissement, compte tenu du niveau de performance que l'un des attaquants les plus redoutables de la planète a su maintenir.
Le point sur les discussions concernant le contrat de Kane
Après avoir quitté Tottenham en 2023 en tant que meilleur buteur de l'histoire du club, Kane a inscrit 123 buts en 129 apparitions avec le Bayern, remportant deux Soulier d'or en Allemagne et un titre de champion de Bundesliga.
Sa malédiction des trophées a été levée à Munich, mais on se demande si ses futurs succès se poursuivront dans un nouvel environnement. Le Bayern est naturellement réticent à se séparer d'un joueur emblématique.
Les discussions contractuelles ont été confirmées en janvier, mais Eberl a déclaré lors d'une mise à jour sur ce processus : « J'ai dit que nous étions en pourparlers, mais les négociations n'ont pas encore commencé. Nous sommes en contact étroit avec Harry, et d'autres mesures suivront. »
Kane ouvert à des discussions sur la prolongation de son contrat
Kane a laissé entendre qu'il serait disposé à conclure un nouvel accord avec le Bayern, sa famille, y compris sa femme Kate, s'étant bien adaptée à la vie en Allemagne après un transfert qui les a fait quitter leur zone de confort dans le nord de Londres.
Au sujet de son avenir à la fin de l'année 2025, Kane a déclaré : « Ce transfert a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Découvrir un nouveau championnat, une équipe comme le Bayern Munich, ces soirées européennes, l'ambiance du championnat allemand, a été une étape importante dans ma carrière et m'a aidé à m'améliorer en tant que joueur.
Je suis tout à fait disposé à rester plus longtemps. Vu notre situation actuelle et notre façon de jouer, je pense que nous sommes sans aucun doute l'une des meilleures équipes d'Europe. Je ne regarde aucune autre équipe en me disant : « Je veux aller là-bas ». Je suis vraiment heureux ici. Il me reste 18 mois de contrat et je suis sûr qu'il y aura des discussions à l'avenir. »
Espagne, Angleterre ou Arabie saoudite : où Kane pourrait-il atterrir ?
D'autres transferts ont été évoqués, l'ancienne star des Spurs Gus Poyet déclarant à GOAL, alors que les géants de la Liga, Barcelone et le Real Madrid, manifestaient leur intérêt pour Kane : « S'il veut quelque chose de différent pour sa famille, j'irais sans hésiter à Barcelone, si [Robert] Lewandowski part. Ce sera complètement différent de tout ce qu'il a connu auparavant.
De plus, avec le style de jeu actuel de Barcelone, un joueur comme lui en attaque marquera des buts, et pas qu'un peu ! Michael Owen a émis quelques critiques, disant qu'il n'arrivait pas à croire qu'il soit parti. Je ne sais pas s'il a lu cela et s'il a peut-être pensé à la Premier League et à un retour. C'est très particulier pour lui. La famille va jouer un rôle très important dans sa décision l'année prochaine. »
Un retour au football anglais semble avoir été écarté, la poursuite du record historique de buts d'Alan Shearer en Premier League n'étant pas considérée comme une priorité - les trophées étant désormais plus importants pour Kane que les entrées dans les livres d'histoire.
Il pourrait toutefois recevoir des offres alléchantes de la part de la Saudi Pro League, avec des salaires lucratifs à gagner au Moyen-Orient. Les équipes de cette région seraient en train d'élaborer des plans de recrutement pour le prochain mercato, alors que le Portugais Cristiano Ronaldo, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, fait l'objet de rumeurs de départ d'Al-Nassr.
