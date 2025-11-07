Harry Kane au Barça, le Bayern panique !

L'international anglais figure parmi les noms évoqués pour remplacer Robert Lewandowski.

Âgé de 32 ans et fêtant ses 33 ans l'été prochain, Kane n'aura plus qu'un an de contrat avec le Bayern à ce moment-là et est cité comme une option pour succéder à Lewandowski. Nul n'ignore que la situation de Kane est similaire à celle qui avait conduit le FC Barcelone à débourser 45 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international polonais en 2022. Les Blaugrana devraient se séparer de Lewandowski à la fin de son contrat l'été prochain.

Le Bayern Munich prêt à offrir un contrat lucratif à Harry Kane

Kane est sous contrat pour encore 18 mois, mais TalkSport affirme que le Bayern souhaite le conserver plus longtemps. À l'instar du Real Madrid, le Bayern Munich applique une politique de contrats d'un an seulement pour ses joueurs de plus de 30 ans, mais serait prêt à faire une exception pour Kane. Au-delà de statistiques impressionnantes (22 buts et 3 passes décisives en 16 apparitions cette saison), le Bayern estime que les performances de Kane justifient une attention particulière. Cette sécurité supplémentaire, et un salaire plus élevé, pourraient s'avérer déterminants dans sa décision.

Les plans du FC Barcelone au poste d'avant-centre restent incertains.

Si une prolongation de contrat de Lewandowski au FC Barcelone n'est pas exclue, l'objectif est clairement de lui trouver un remplaçant. Le nom de Kane a été évoqué, mais même sa clause libératoire de 65 millions d'euros semble difficile à assumer compte tenu des contraintes salariales actuelles du Barça. Outre Kane, Karl Etta Eyong (Levante) et Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) ont été présélectionnés comme alternatives plus économiques.