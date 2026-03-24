Mercato, l'OM entre dans la danse pour une cible du PSG

Ces dernières heures, Karim Coulibaly a vu la liste de ses prétendants s’élargir considérablement. Selon le média allemand Bild,plusieurs clubs européens suivent désormais de près son évolution, notamment en Premier League où Newcastle et Chelsea surveillent attentivement la situation. Naples figure également parmi les formations intéressées par ce profil prometteur.

Dans ce paysage déjà très concurrentiel, Karim Coulibaly attire désormais l’attention de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, sans avoir encore formulé d’offre concrète, est évoqué comme l’un des prétendants crédibles. Toutefois, plusieurs obstacles subsistent, notamment sur le plan sportif avec une concurrence déjà bien installée dans l’effectif, mais aussi sur le plan financier face à des clubs aux moyens supérieurs.