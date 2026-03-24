Le marché des transferts s’agite déjà en coulisses, et certains profils attisent particulièrement les convoitises. Parmi eux, un jeune défenseur s’impose comme l’une des révélations les plus scrutées en Allemagne. Alors que plusieurs cadors européens ont déjà manifesté leur intérêt, l’Olympique de Marseille vient de s’inviter dans la course. Une arrivée inattendue qui pourrait rebattre les cartes dans un dossier annoncé comme l’un des feuilletons majeurs de l’été.
Mercato, l'OM entre dans la danse pour une cible du PSG
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Karim Coulibaly suscite l’intérêt du PSG
Karim Coulibaly s’impose comme l’un des profils les plus convoités de sa génération. À seulement 18 ans, le défenseur du Werder Brême s’est déjà installé comme un titulaire régulier en Bundesliga, malgré la lutte de son club pour le maintien. Sa qualité de relance, sa capacité à casser les lignes et son aisance technique en font un joueur parfaitement compatible avec les exigences modernes du poste, notamment dans des systèmes axés sur la possession.
Face à cette montée en puissance, Karim Coulibaly attire logiquement l’attention de plusieurs écuries, dont le Paris Saint-Germain.Le profil du gaucher correspond aux besoins potentiels du club parisien, notamment dans l’optique d’anticiper d’éventuels mouvements en défense. Dans le même temps, le Werder Brême semble conscient de la valeur grandissante de son joueur et espère en tirer un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros lors du prochain mercato.
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L’OM fonce aussi sur Karim Coulibaly
Ces dernières heures, Karim Coulibaly a vu la liste de ses prétendants s’élargir considérablement. Selon le média allemand Bild,plusieurs clubs européens suivent désormais de près son évolution, notamment en Premier League où Newcastle et Chelsea surveillent attentivement la situation. Naples figure également parmi les formations intéressées par ce profil prometteur.
Dans ce paysage déjà très concurrentiel, Karim Coulibaly attire désormais l’attention de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, sans avoir encore formulé d’offre concrète, est évoqué comme l’un des prétendants crédibles. Toutefois, plusieurs obstacles subsistent, notamment sur le plan sportif avec une concurrence déjà bien installée dans l’effectif, mais aussi sur le plan financier face à des clubs aux moyens supérieurs.