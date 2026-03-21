« Tout en haut » de la liste de Luis Enrique : le PSG va-t-il recruter une étoile montante de la Bundesliga pour plus de 40 millions d'euros ?

Un transfert cet été semble probable. Le journal Bild a rapporté début mars que le directeur du Werder, Clemens Fritz, et l'agent de Coulibaly, Nochi Hamasor, se seraient déjà mis d'accord sur un transfert pour la nouvelle saison. Les Brêmois auraient toutefois déjà refusé une offre de 20 millions d'euros émanant d'un club dont le nom n'a pas été divulgué.

L'intérêt marqué de plusieurs clubs fortunés devrait donc jouer en faveur des Hanséates, qui peuvent s'attendre à un montant de transfert élevé en cas d'enchères. Selon Deichstube, ils espèrent obtenir entre 40 et 45 millions d'euros. Cela ferait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du Werder. Jusqu'à présent, ce record est détenu par Diego, qui a rapporté 27 millions d'euros au club lors de son transfert à la Juventus en 2009.

Né à Oldenburg, Coulibaly a joué dans les équipes de jeunes de Bramfeld et de Barmbek avant de rejoindre le Hamburger SV en 2018. Après six ans passés là-bas, il a signé au Werder en 2024 sans indemnité de transfert. Il y est, depuis le spectaculaire match nul 3-3 contre le Bayer Leverkusen lors de la 2e journée, le plus jeune buteur de l'histoire du club à l'âge de 18 ans, 3 mois et 7 jours.

Coulibaly a été sélectionné pour la première fois cette semaine par le sélectionneur national Antonio Di Salvo pour l'équipe d'Allemagne U21. Auparavant, il avait déjà joué notamment pour les équipes U17, U18 et U19 de la DFB.