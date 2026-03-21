Le PSG, club phare du football français, manifeste un intérêt concret pour Karim Coulibaly, défenseur du Werder Brême. C'est ce que rapporte le site Deichstube. Selon cette source, des représentants du vainqueur de la Ligue des champions auraient déjà pris contact avec le défenseur central de 18 ans et échangé leurs points de vue.
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« Tout en haut » de la liste de Luis Enrique : le PSG va-t-il recruter une étoile montante de la Bundesliga pour plus de 40 millions d'euros ?
Les recruteurs du PSG auraient observé Coulibaly à plusieurs reprises. Le nom du défenseur central figurerait « tout en haut » de la liste de l'entraîneur Luis Enrique pour la saison à venir. Il n'y aurait toutefois pas encore d'offre concrète adressée au Werder.
Dans une saison difficile pour le Werder, Coulibaly est l'une des rares lueurs d'espoir. Dès le début de la saison, l'adolescent a fait ses débuts en défense centrale sous les ordres de l'ancien entraîneur Horst Steffen et s'est imposé comme titulaire.
Ses solides performances suscitent l'intérêt : outre le PSG, plusieurs clubs anglais et espagnols suivent les performances de Coulibaly, selon Deichstube. Son contrat avec le Werder, prolongé l'été dernier, court jusqu'en 2029 et ne comporte aucune clause de départ.
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Karim Coulibaly pourrait devenir le transfert le plus lucratif de l'histoire du Werder Brême
Un transfert cet été semble probable. Le journal Bild a rapporté début mars que le directeur du Werder, Clemens Fritz, et l'agent de Coulibaly, Nochi Hamasor, se seraient déjà mis d'accord sur un transfert pour la nouvelle saison. Les Brêmois auraient toutefois déjà refusé une offre de 20 millions d'euros émanant d'un club dont le nom n'a pas été divulgué.
L'intérêt marqué de plusieurs clubs fortunés devrait donc jouer en faveur des Hanséates, qui peuvent s'attendre à un montant de transfert élevé en cas d'enchères. Selon Deichstube, ils espèrent obtenir entre 40 et 45 millions d'euros. Cela ferait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du Werder. Jusqu'à présent, ce record est détenu par Diego, qui a rapporté 27 millions d'euros au club lors de son transfert à la Juventus en 2009.
Né à Oldenburg, Coulibaly a joué dans les équipes de jeunes de Bramfeld et de Barmbek avant de rejoindre le Hamburger SV en 2018. Après six ans passés là-bas, il a signé au Werder en 2024 sans indemnité de transfert. Il y est, depuis le spectaculaire match nul 3-3 contre le Bayer Leverkusen lors de la 2e journée, le plus jeune buteur de l'histoire du club à l'âge de 18 ans, 3 mois et 7 jours.
Coulibaly a été sélectionné pour la première fois cette semaine par le sélectionneur national Antonio Di Salvo pour l'équipe d'Allemagne U21. Auparavant, il avait déjà joué notamment pour les équipes U17, U18 et U19 de la DFB.
Statistiques de Karim Coulibaly cette saison
Interventions 21 Sorties de plus de 90 minutes 16 Buts 1 Passes décisives 0 Cartons jaunes 3 Expulsions 1