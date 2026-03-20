Le mercato parisien continue de se dessiner en coulisses, avec une stratégie de plus en plus tournée vers la jeunesse et le potentiel. Malgré une domination nationale et une présence affirmée en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain cherche encore à ajuster certains secteurs clés. La défense, en particulier, fait l’objet d’une attention particulière. Après plusieurs recrues récentes, le club de la capitale semble prêt à miser sur un nouveau profil prometteur venu d’Allemagne, capable d’incarner l’avenir.
Mercato, le PSG fonce sur un talent de la Bundesliga
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Une défense toujours en chantier à Paris
Ces derniers mois, le PSG a entrepris une transition progressive dans son arrière-garde. Entre l’arrivée de nouveaux visages et la perspective de la fin de cycle de certains cadres, la direction parisienne multiplie les ajustements. Pourtant, les recrues estivales n’ont pas encore totalement convaincu, certaines étant cantonnées à un rôle secondaire dans la rotation.
Dans cette optique, les dirigeants souhaitent poursuivre leur politique de rajeunissement en ciblant des joueurs à fort potentiel. L’objectif est clair : anticiper les évolutions de l’effectif tout en s’inscrivant dans le projet de jeu exigeant mis en place par Luis Enrique, où la relance propre et la polyvalence défensive sont essentielles.
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Le PSG a jeté son dévolu sur Karim Coulibaly
C’est dans ce contexte que Karim Coulibaly a émergé comme une piste sérieuse pour le club parisien. Le jeune défenseur évoluant au Werder Brême attire les regards grâce à ses prestations solides malgré un environnement collectif compliqué. Supervisé à plusieurs reprises, il ferait déjà l’objet de discussions entre son entourage et les décideurs parisiens.
Selon les informations relayées par le média allemand Deich Stube, aucune offre officielle n’a encore été transmise, mais les premiers échanges laissent entrevoir une possible offensive lors du prochain mercato estival. Une tendance qui confirme la volonté du PSG d’anticiper les mouvements à venir dans ce secteur.
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Le PSG connait déjà le prix pour Karim Coulibaly
Dans ce dossier, Karim Coulibaly ne sera pas accessible à n’importe quel prix. Toujours d’après le média allemand, repris par Foot Mercato, un transfert pourrait être envisagé autour d’un montant compris entre 45 et 50 millions d’euros, sous réserve du maintien du Werder Brême en Bundesliga. Une somme importante qui témoigne du potentiel accordé au joueur. Arrivé en 2024 en provenance d’Hambourg, le défenseur s’est rapidement imposé dans l’élite allemande. Avec déjà plus de vingt apparitions cette saison, il s’affirme comme un titulaire crédible malgré son jeune âge, confirmant sa progression rapide au plus haut niveau.
Au-delà des chiffres, Karim Coulibaly séduit surtout par son profil technique. Gaucher, à l’aise dans la relance, il correspond parfaitement aux exigences modernes du poste de défenseur central. Sa capacité à casser les lignes par la passe et à participer à la construction du jeu en fait un élément particulièrement recherché. Son potentiel ne passe d’ailleurs pas inaperçu sur la scène internationale. Courtisé par la Côte d’Ivoire, il a également gravi les échelons au sein des sélections de jeunes allemandes, jusqu’à obtenir une première convocation avec les Espoirs. Une reconnaissance supplémentaire de son évolution.