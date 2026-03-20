Mercato, le PSG fonce sur un talent de la Bundesliga

Ces derniers mois, le PSG a entrepris une transition progressive dans son arrière-garde. Entre l’arrivée de nouveaux visages et la perspective de la fin de cycle de certains cadres, la direction parisienne multiplie les ajustements. Pourtant, les recrues estivales n’ont pas encore totalement convaincu, certaines étant cantonnées à un rôle secondaire dans la rotation.

Dans cette optique, les dirigeants souhaitent poursuivre leur politique de rajeunissement en ciblant des joueurs à fort potentiel. L’objectif est clair : anticiper les évolutions de l’effectif tout en s’inscrivant dans le projet de jeu exigeant mis en place par Luis Enrique, où la relance propre et la polyvalence défensive sont essentielles.