À l’approche du mercato estival, l’Olympique de Marseille anticipe déjà les mouvements à venir dans son secteur offensif. Entre incertitudes sportives et nécessité de rééquilibrer ses finances, le club phocéen prépare activement l’avenir. Plusieurs départs majeurs sont envisagés dont celui de Mason Greenwood, poussant la direction à explorer différentes pistes pour maintenir un niveau de compétitivité élevé. Dans ce contexte, une nouvelle cible offensive commence à émerger avec insistance dans les coulisses du club.
Mercato, l'OM a trouvé le remplaçant de Mason Greenwood
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Mason Greenwood out, l’OM fonce sur Nene Dorgeles
Auteur d’une saison particulièrement aboutie en Turquie, Nene Dorgeles s’impose comme l’un des profils suivis de près par les dirigeants marseillais. Dans l’optique d’un possible départ de Mason Greenwood,le club cherche un joueur capable d’apporter à la fois de l’efficacité et de la créativité dans le dernier tiers du terrain.
Avec des statistiques solides, Nene Dorgeles s’est affirmé comme un élément clé de son équipe, attirant ainsi l’attention de plusieurs formations européennes. D’après le média turc Sabah, repris parJeunes Footeux, l’Olympique de Marseille, conscient de la concurrence, envisage de passer à l’action pour devancer d’autres prétendants déjà positionnés sur ce dossier.
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Nene Dorgeles, un profil idéal pour l’OM
Sur le plan sportif, Nene Dorgeles coche de nombreuses cases pour renforcer l’effectif marseillais. Capable d’évoluer sur les ailes tout en étant décisif face au but, il représente une option crédible pour compenser un éventuel départ de Mason Greenwood.
Cependant, le dossier s’annonce délicat à boucler. Sous contrat longue durée avec le Fenerbahçe, l’international malien est valorisé à hauteur d’environ 25 millions d’euros, un montant conséquent pour les finances olympiennes. Si son salaire reste abordable, la négociation du transfert pourrait s’avérer plus complexe face à une concurrence internationale active.
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Vers un rebondissement pour Mason Greenwood ?
Au-delà de l’aspect financier, le contexte interne pourrait également influencer l’issue du dossier Nene Dorgeles. Entre changements attendus à la tête du club et incertitudes autour du projet sportif, l’Olympique de Marseille doit d’abord clarifier son organisation avant d’accélérer sur le marché.
Dans cette optique, le futur de Mason Greenwood reste un élément central de l’équation. En fonction des décisions prises dans les prochaines semaines, le club pourra affiner sa stratégie et déterminer si le profil ciblé correspond pleinement aux ambitions du prochain cycle sportif.