Auteur d’une saison particulièrement aboutie en Turquie, Nene Dorgeles s’impose comme l’un des profils suivis de près par les dirigeants marseillais. Dans l’optique d’un possible départ de Mason Greenwood,le club cherche un joueur capable d’apporter à la fois de l’efficacité et de la créativité dans le dernier tiers du terrain.

Avec des statistiques solides, Nene Dorgeles s’est affirmé comme un élément clé de son équipe, attirant ainsi l’attention de plusieurs formations européennes. D’après le média turc Sabah, repris parJeunes Footeux, l’Olympique de Marseille, conscient de la concurrence, envisage de passer à l’action pour devancer d’autres prétendants déjà positionnés sur ce dossier.