Mason Greenwood sur le départ ? Une sortie de Marseille « tout à fait possible » alors que l'Arabie saoudite s'intéresse à l'attaquant anglais après qu'il ait snobé ses coéquipiers lors de la défaite aux tirs au but
Conséquences financières et perspective d'un renouvellement de l'effectif
Alors que le club traverse actuellement une période de tensions internes et de pressions financières suite à son élimination inattendue de la Ligue des champions, la perspective d'un transfert lucratif commence à se profiler à l'horizon. Bien que Marseille occupe actuellement la quatrième place du classement de la Ligue 1, grâce notamment aux 24 buts impressionnants marqués par Greenwood toutes compétitions confondues cette saison, cette vente potentielle est considérée comme une décision stratégique, le club envisageant un renouvellement nécessaire de son effectif lors du prochain mercato afin de compenser ses pertes et de retrouver sa compétitivité.
Greenwood isolé lors des tirs au but
Les inquiétudes concernant l'attitude de Greenwood ont été soulignées par le média français L'Équipe, qui suggère que l'attaquant ne semble pas entièrement investi dans le projet collectif. Selon certaines informations, son intégration serait restée incomplète depuis son arrivée en juillet 2024. Les tensions sont devenues visibles lors de la récente défaite en Coupe de France contre Toulouse, où Greenwood s'est tenu à l'écart de ses coéquipiers pendant les tirs au but.
L'Arabie saoudite apparaît comme une destination potentielle
Alors que l'Atlético Madrid était auparavant intéressé, l'attention s'est désormais tournée vers la Saudi Pro League. Un transfert vers le Golfe est désormais considéré comme une « possibilité réelle » pour Greenwood, qui pourrait rapporter environ 50 millions d'euros. Un tel accord aiderait considérablement à équilibrer les comptes de Marseille, même si la direction du club est peu susceptible d'accepter un départ à bas prix compte tenu de l'investissement initial réalisé pour le recruter.
Manchester United bénéficiera d'une vente future
Toute vente potentielle doit être gérée avec prudence, car Manchester United a droit à une part substantielle du produit de la vente. Le rapport ajoute que Marseille doit reverser « 35 à 40 % des droits à Manchester United ». Cette clause de revente importante signifie que l'OM va attendre le prix le plus élevé possible afin de s'assurer de réaliser un bénéfice substantiel avant le prochain transfert de l'attaquant anglais.
