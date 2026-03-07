Alors que le club traverse actuellement une période de tensions internes et de pressions financières suite à son élimination inattendue de la Ligue des champions, la perspective d'un transfert lucratif commence à se profiler à l'horizon. Bien que Marseille occupe actuellement la quatrième place du classement de la Ligue 1, grâce notamment aux 24 buts impressionnants marqués par Greenwood toutes compétitions confondues cette saison, cette vente potentielle est considérée comme une décision stratégique, le club envisageant un renouvellement nécessaire de son effectif lors du prochain mercato afin de compenser ses pertes et de retrouver sa compétitivité.