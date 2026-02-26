L’Olympique Lyonnais prépare déjà la suite. En interne, plusieurs profils circulent pour renforcer le flanc gauche de la défense. Un nom revient avec insistance ces derniers jours : celui d’Arsène Kouassi. Le joueur du FC Lorient séduit par sa régularité et sa capacité à peser offensivement. Mais Lyon devra composer avec une concurrence étrangère attentive.
Mercato : l’OL tient son nouveau latéral gauche au Burkina Faso
Arsène Kouassi, ascension express en Ligue 1
Repéré en Ligue 2 sous le maillot de l’AC Ajaccio, Arsène Kouassi franchit un cap sans trembler. L’été 2025 marque son arrivée au FC Lorient. Le passage vers la Ligue 1 ne l’impressionne pas. Il s’installe rapidement dans le onze breton.
À 21 ans, le défenseur du Burkina Faso enchaîne les titularisations. Il ne se contente pas de défendre. Deux buts. Cinq passes décisives. Des chiffres solides pour un latéral. Son activité dans le couloir gauche offre des solutions constantes. Il provoque, centre, accompagne les offensives. Lorient tient l’une des belles pioches du dernier mercato estival.
L’OL entre dans la course
D’après les informations rapportées par Média Foot, l’Olympique Lyonnais suit de près le dossier. Le profil plaît. Jeune. Explosif. Encore perfectible.
Le staff lyonnais apprécie sa faculté à avaler son couloir et à créer des décalages. Dans l’esprit de Paulo Fonseca, un latéral moderne doit défendre avec rigueur et apporter un vrai soutien offensif. Kouassi coche ces cases.
Lyon cherche à injecter de l’énergie dans son effectif. Le Burkinabè représente une option crédible pour renforcer le côté gauche sur la durée. Une piste certainement pour anticiper le départ de Nicolas Tagliafico, actuellement blessé, mais sous contrat jusqu’en juin 2027.
L’Allemagne et l’Angleterre à l’affût
La progression du Lorientais ne passe pas inaperçue hors de France. En Allemagne, l’Eintracht Francfort étudie son profil afin de consolider son flanc gauche. Le club allemand scrute des joueurs capables d’apporter du volume et de la percussion.
En Angleterre, Leeds United observe aussi le marché français. Le nom de Kouassi circule aux côtés de celui de Djaoui Cissé. Leeds multiplie les pistes en Ligue 1.
L’OL devra donc avancer avec méthode. Le potentiel d’Arsène Kouassi attire. Son avenir s’écrit peut-être loin de Lorient. Reste à savoir qui saura convaincre le joueur et son entourage dans les prochains mois.