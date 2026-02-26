Mercato : l’OL tient son nouveau latéral gauche au Burkina Faso

Repéré en Ligue 2 sous le maillot de l’AC Ajaccio, Arsène Kouassi franchit un cap sans trembler. L’été 2025 marque son arrivée au FC Lorient. Le passage vers la Ligue 1 ne l’impressionne pas. Il s’installe rapidement dans le onze breton.

À 21 ans, le défenseur du Burkina Faso enchaîne les titularisations. Il ne se contente pas de défendre. Deux buts. Cinq passes décisives. Des chiffres solides pour un latéral. Son activité dans le couloir gauche offre des solutions constantes. Il provoque, centre, accompagne les offensives. Lorient tient l’une des belles pioches du dernier mercato estival.