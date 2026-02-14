Ligue 1, un taulier de l'OL sur le départ l'été prochain

Dans ce contexte, la situation de Nicolas Tagliafico attire particulièrement l’attention. Arrivé à Lyon avec un statut de titulaire indiscutable, le latéral gauche s’est rapidement imposé comme l’un des cadres du vestiaire et une référence d’expérience dans l’effectif. À l’approche du mercato estival, Nicolas Tagliafico pourrait toutefois se retrouver au centre des discussions, notamment en raison de sa situation contractuelle et de son âge.

Selon les informations relayées par Jeunes Footeux, l’international argentin ne laisserait pas insensibles plusieurs formations étrangères. En Argentine, River Plate suivrait attentivement son dossier, l’idée d’un retour au pays étant envisagée par certains dirigeants sud-américains. Nicolas Tagliafico, très attaché à son expérience lyonnaise, resterait néanmoins ouvert à l’étude de nouvelles opportunités si un projet sportif cohérent se présentait.