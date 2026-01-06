Mercato : l’OL à la lutte avec Monaco pour un crack de Bundesliga

L’AS Monaco n’a plus vraiment le luxe d’attendre. La grave blessure de Mohammed Salisu, touché au ligament croisé du genou gauche et forfait jusqu’à la fin de la saison, a fragilisé l’arrière-garde. À cela s’ajoute l’indisponibilité de Christian Mawissa, absent pour plusieurs semaines en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

Dans ce contexte, le club du Rocher doit agir rapidement. Avec une enveloppe limitée, la direction monégasque privilégie une solution temporaire. Selon les informations rapportées par L’Équipe, la priorité se nomme El-Chadaille Bitshiabu. Un prêt, sans option d’achat, figure comme la formule envisagée afin de renforcer l’axe défensif sans déséquilibrer les finances.