Le marché d’hiver s’anime autour d’un profil prometteur évoluant en Bundesliga. Face à des urgences défensives, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais se retrouvent sur une même piste, mais la concurrence dépasse largement les frontières de la Ligue 1.
Mercato : l’OL à la lutte avec Monaco pour un crack de Bundesliga
- Getty Images
Monaco face à l’urgence en défense centrale
L’AS Monaco n’a plus vraiment le luxe d’attendre. La grave blessure de Mohammed Salisu, touché au ligament croisé du genou gauche et forfait jusqu’à la fin de la saison, a fragilisé l’arrière-garde. À cela s’ajoute l’indisponibilité de Christian Mawissa, absent pour plusieurs semaines en raison d’un problème aux ischio-jambiers.
Dans ce contexte, le club du Rocher doit agir rapidement. Avec une enveloppe limitée, la direction monégasque privilégie une solution temporaire. Selon les informations rapportées par L’Équipe, la priorité se nomme El-Chadaille Bitshiabu. Un prêt, sans option d’achat, figure comme la formule envisagée afin de renforcer l’axe défensif sans déséquilibrer les finances.
- Getty Images Sport
Bitshiabu, un talent en quête de minutes
À seulement 20 ans, El-Chadaille Bitshiabu conserve une solide réputation en Europe. Arrivé au RB Leipzig à l’été 2023 avec l’étiquette de défenseur à très fort potentiel, l’ancien joueur du PSG peine toutefois à s’imposer. Cette saison, il totalise seulement cinq apparitions toutes compétitions confondues.
Un manque de temps de jeu qui pousse le joueur et son entourage à réfléchir à une solution alternative. Un départ temporaire semble désormais probable, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029 avec le club allemand.
- Getty Images Sport
L’OL prêt à entrer dans la danse
Monaco n’avance pas seul sur ce dossier. L’Olympique Lyonnais, lui aussi à la recherche de solutions défensives, étudie attentivement la situation du jeune international français. Les dirigeants lyonnais envisageraient également un prêt afin de densifier leur effectif pour la seconde partie de saison, après avoir réussi à obtenir Endrick en prêt.
Le profil de Bitshiabu correspond aux attentes : puissance, marge de progression et expérience du très haut niveau malgré son jeune âge.
- Getty Images Sport
Une concurrence venue de l’étranger
La bataille s’annonce serrée. Deux clubs étrangers se sont déjà renseignés sur le défenseur central. Manchester United, actuellement concentré sur la nomination de son futur entraîneur après le départ de Ruben Amorim, garde le dossier sous surveillance. De son côté, le Bayer Leverkusen, troisième de Bundesliga, réfléchirait à une offre de prêt assortie d’une option d’achat.
Entre Monaco, Lyon et ces géants européens, l’avenir de Bitshiabu pourrait bien devenir l’un des feuilletons du mercato.