Son avenir n’est pas encore écrit, mais déjà, les rumeurs s’agitent et les téléphones sonnent. Alors qu’il prépare la dernière étape de son long règne à la tête des Bleus, le technicien tricolore attire l’attention de plusieurs clubs prestigieux. L’homme aux deux étoiles ne compte pas ranger son tableau tactique : sa prochaine destination pourrait bien bouleverser le marché des transferts et relancer une carrière déjà légendaire. Les prétendants se pressent, et Didier Deschamps, fidèle à sa réputation, garde le contrôle.
Mercato, Didier Deschamps enflamme déjà le marché des transferts
L’Europe et l’Arabie Saoudite à l’assaut de Didier Deschamps
Nommé en 2012 à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur à l’issue de la Coupe du monde 2026. À 58 ans, celui qui a guidé les Bleus vers le titre mondial en 2018 et la Ligue des Nations en 2021 ne compte pas s’arrêter là. « J’arrête, mais je ne suis certainement pas à la retraite », a-t-il récemment affirmé, balayant toute idée de repos définitif. Après quatorze ans d’un règne sans partage, Deschamps souhaite désormais retrouver le quotidien d’un vestiaire de club, avec l’adrénaline d’un projet à bâtir.
Déjà, plusieurs formations ont manifesté leur intérêt pour l’ancien capitaine des Bleus. Des clubs européens, mais aussi des écuries saoudiennes, à l’image d’Al-Ittihad de Karim Benzema, ont sondé son entourage afin d’évaluer sa disponibilité à l’été 2026. L’expérience, le charisme et la science du management de Didier Deschamps séduisent toujours, et son nom circule déjà sur la scène continentale. Pour beaucoup, il demeure l’un des entraîneurs les plus crédibles pour relancer un projet ambitieux.
Le PSG, une tentation ancienne mais toujours vivante
Parmi les clubs intéressés, le Paris Saint-Germain n’a jamais caché son admiration pour Didier Deschamps. Selon RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi apprécie depuis longtemps la rigueur et la culture de la gagne du Basque. Déjà en 2023, avant la nomination de Luis Enrique, le PSG aurait envisagé une approche si Deschamps avait été libre. L’ancien milieu de terrain de l’OM n’a jamais fermé la porte à une telle possibilité, malgré son passé marseillais. « Des joueurs ont évolué dans les deux clubs, pourquoi un entraîneur ne le pourrait pas ? », déclarait-il sur RMC en 2021, une phrase restée célèbre.
Pour autant, aucune négociation concrète n’est à l’ordre du jour. Didier Deschamps reste concentré sur sa mission avec les Bleus jusqu’à la Coupe du monde nord-américaine. Néanmoins, sa personnalité correspond parfaitement au profil que recherchent plusieurs directions sportives : un leader expérimenté, capable d’instaurer une discipline et une culture du résultat. À Paris comme ailleurs, son nom figure sur plusieurs listes, preuve de l’aura intacte qu’il conserve sur la planète football.
Didier Deschamps prend son temps pour son avenir
En revanche, Didier Deschamps a toujours écarté l’idée de reprendre une autre sélection nationale. Sa carrière internationale touche à sa fin, mais pas son ambition. Ses proches le confirment : aucune discussion n’est engagée, l’objectif reste de bien terminer l’aventure avec la France. Une dernière Coupe du monde réussie et la cote du technicien pourrait encore grimper. Son palmarès et son professionnalisme laissent présager un marché très actif autour de lui dès la fin de l’année 2026.
Deschamps pourrait toutefois opter pour une courte pause avant de replonger dans le quotidien d’un club, à l’image de Zinedine Zidane avant son retour au Real Madrid. Une manière de préparer sereinement un nouveau chapitre. Ce qui est sûr, c’est que son nom suffit à enflammer les discussions du mercato. Et comme souvent, Didier Deschamps sait rester maître du timing, observant le marché avant d’y poser sa signature.