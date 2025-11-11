Mercato, Didier Deschamps enflamme déjà le marché des transferts

Parmi les clubs intéressés, le Paris Saint-Germain n’a jamais caché son admiration pour Didier Deschamps. Selon RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi apprécie depuis longtemps la rigueur et la culture de la gagne du Basque. Déjà en 2023, avant la nomination de Luis Enrique, le PSG aurait envisagé une approche si Deschamps avait été libre. L’ancien milieu de terrain de l’OM n’a jamais fermé la porte à une telle possibilité, malgré son passé marseillais. « Des joueurs ont évolué dans les deux clubs, pourquoi un entraîneur ne le pourrait pas ? », déclarait-il sur RMC en 2021, une phrase restée célèbre.

Pour autant, aucune négociation concrète n’est à l’ordre du jour. Didier Deschamps reste concentré sur sa mission avec les Bleus jusqu’à la Coupe du monde nord-américaine. Néanmoins, sa personnalité correspond parfaitement au profil que recherchent plusieurs directions sportives : un leader expérimenté, capable d’instaurer une discipline et une culture du résultat. À Paris comme ailleurs, son nom figure sur plusieurs listes, preuve de l’aura intacte qu’il conserve sur la planète football.