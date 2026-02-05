Mercato : courtisée par l’OM, une star française débarque en Turquie

L’été dernier, l’Olympique de Marseille cherchait à renforcer son flanc droit. Le club voulait installer une concurrence réelle à Amir Murillo tout en libérant Timothy Weah dans un rôle plus offensif. Dans ce contexte, Sacha Boey apparaissait comme une évidence. Jeune, explosif, rompu aux exigences européennes, son profil cochait toutes les cases du cahier des charges olympien.

Les discussions avaient bien existé. Le nom circulait avec insistance. Puis, brutalement, tout s’était arrêté. Le Bayern Munich avait fermé la porte, sans ambiguïté. Sous contrat jusqu’en 2028, Boey restait un actif jugé stratégique après l’investissement consenti quelques mois plus tôt en provenance de Galatasaray. L’OM avait alors dû se résoudre à passer à autre chose.