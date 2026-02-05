À Marseille, certains noms reviennent comme des refrains inachevés. Celui de Sacha Boey fait partie de ces dossiers que l’OM a longtemps gardés dans un coin de la tête, sans jamais réussir à les concrétiser. Annoncé, espéré, puis oublié, le latéral droit français a finalement choisi une autre voie, loin de la Ligue 1 et de la Commanderie.
Mercato : courtisée par l’OM, une star française débarque en Turquie
- Getty Images Sport
Un dossier marseillais jamais refermé
L’été dernier, l’Olympique de Marseille cherchait à renforcer son flanc droit. Le club voulait installer une concurrence réelle à Amir Murillo tout en libérant Timothy Weah dans un rôle plus offensif. Dans ce contexte, Sacha Boey apparaissait comme une évidence. Jeune, explosif, rompu aux exigences européennes, son profil cochait toutes les cases du cahier des charges olympien.
Les discussions avaient bien existé. Le nom circulait avec insistance. Puis, brutalement, tout s’était arrêté. Le Bayern Munich avait fermé la porte, sans ambiguïté. Sous contrat jusqu’en 2028, Boey restait un actif jugé stratégique après l’investissement consenti quelques mois plus tôt en provenance de Galatasaray. L’OM avait alors dû se résoudre à passer à autre chose.
- Getty
Le Bayern change de posture
Depuis, la situation a évolué. À Munich, Vincent Kompany apprécie le joueur, mais son utilisation reste mesurée. En Bundesliga, Boey obtient du temps de jeu. En Ligue des champions, son rôle devient plus secondaire. Une gestion au cas par cas qui a fini par peser sur l’ancien Rennais.
Arrivé en Bavière à l’hiver 2024 pour 35 millions d’euros, Sacha Boey n’a jamais trouvé la continuité espérée. Les blessures se sont invitées trop souvent. La concurrence n’a laissé aucun répit. En deux saisons, le latéral de 25 ans a disputé 38 rencontres, pour un but et cinq passes décisives. Un bilan honorable, mais éloigné de l’impact qui faisait sa force en Turquie. Alors que l'OM pensait l'attirer en janvier, rien n'a pu être fait.
- AFP
Retour aux sources pour se relancer
En ce 5 février 2026, le choix est fait. Profitant de la fermeture tardive du mercato turc, Galatasaray est passé à l’action. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, un accord total a été trouvé avec le Bayern Munich pour un prêt assorti d’une option d’achat. Le joueur a déjà posé ses valises à Istanbul et doit passer sa visite médicale avant de signer.
Pour le “Cimbom”, le retour de Boey ressemble à un coup majeur dans la course au titre. Pour le joueur, c’est l’opportunité de renouer avec un environnement qu’il connaît, un public qui l’a adoré, et un football qui avait révélé tout son potentiel.
- AFP
L’OM, simple spectateur
À Marseille, le dossier restera comme un rendez-vous manqué. Trop cher, trop verrouillé, trop complexe. Cette fois, le latéral français ne portera pas le maillot olympien. Il tentera de relancer une trajectoire devenue irrégulière, là où il avait brillé. Le football, parfois, choisit seul sa destination.