Un Bleu pour remplacer un autre ? Le plan déroutant de l'AC Milan

L’AC Milan a entamé l’hiver avec une priorité claire : sécuriser son secteur offensif. Sans annonce officielle, les Rossoneri ont bouclé le prêt gratuit de Niclas Füllkrug, l’attaquant allemand de West Ham, selon Foot Mercato. Cette arrivée vise avant tout à pallier l’absence de Santiago Giménez, actuellement éloigné des terrains en raison d’une blessure au genou. Un choix pragmatique, pensé comme une solution transitoire plus que comme un investissement d’avenir pour l’AC Milan.

Mais en coulisses, le chantier offensif dépasse largement ce simple ajustement. Le club lombard reste à l’affût d’un éventuel mouvement supplémentaire, conscient que la profondeur de banc et la régularité devant le but seront déterminantes dans la seconde moitié de saison. À ce stade, Füllkrug pourrait donc ne pas être le seul renfort à poser ses valises à San Siro.