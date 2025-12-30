À Milan, l’hiver ne rime jamais avec immobilisme. Derrière les portes closes de Milanello, les dirigeants rossoneri scrutent le marché avec attention, prêts à saisir la moindre opportunité pour ajuster un secteur offensif fragilisé. Entre blessures, incertitudes contractuelles et ambitions sportives élevées, l’AC Milan se retrouve face à un dilemme stratégique.
Un Bleu pour remplacer un autre ? Le plan déroutant de l'AC Milan
L’AC Milan réajuste son attaque
L’AC Milan a entamé l’hiver avec une priorité claire : sécuriser son secteur offensif. Sans annonce officielle, les Rossoneri ont bouclé le prêt gratuit de Niclas Füllkrug, l’attaquant allemand de West Ham, selon Foot Mercato. Cette arrivée vise avant tout à pallier l’absence de Santiago Giménez, actuellement éloigné des terrains en raison d’une blessure au genou. Un choix pragmatique, pensé comme une solution transitoire plus que comme un investissement d’avenir pour l’AC Milan.
Mais en coulisses, le chantier offensif dépasse largement ce simple ajustement. Le club lombard reste à l’affût d’un éventuel mouvement supplémentaire, conscient que la profondeur de banc et la régularité devant le but seront déterminantes dans la seconde moitié de saison. À ce stade, Füllkrug pourrait donc ne pas être le seul renfort à poser ses valises à San Siro.
Christopher Nkunku attise les convoitises
En parallèle, le dossier Christopher Nkunku continue d’alimenter les discussions. Selon la Gazzetta dello Sport, l’attaquant français disposerait de touches en Turquie, notamment du côté de Fenerbahçe, et la direction milanaise se montrerait ouverte à l’écoute d’offres. Une hypothèse qui divise en interne. Car, selon le média transalpin, le clan Nkunku n’envisage pas un départ.
Progressivement intégré, l’ancien Parisien estime avoir trouvé sa place et souhaite s’imposer durablement comme l’attaquant numéro un de l’AC Milan. Cette volonté de continuité complique la tâche des décideurs, qui doivent néanmoins anticiper toutes les éventualités. D’où l’exploration de pistes alternatives, au cas où la situation évoluerait dans les prochaines semaines.
L’AC Milan pense à Jean-Philippe Mateta
C’est dans ce contexte que le nom de Jean-Philippe Mateta s’est invité dans les réflexions de l’AC Milan. Le quotidien italien évoque un intérêt marqué pour l’attaquant français de 28 ans, actuellement sous contrat avec Crystal Palace jusqu’en 2027. Jean-Philippe Mateta s’est imposé comme l’un des cadres des Eagles, avec un bilan solide de 9 buts et 2 passes décisives en 28 rencontres toutes compétitions confondues.
International tricolore, Jean-Philippe Mateta bénéficie également d’une exposition croissante, renforcée par ses récentes sélections avec l’équipe de France. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, l’opportunité de rejoindre un club plus médiatique comme l’AC Milan pourrait représenter un levier important pour la suite de sa carrière.
Jean-Philippe Mateta trop cher pour Milan ?
Le profil de Jean-Philippe Mateta séduit par sa puissance, son expérience et sa capacité à s’adapter à différents systèmes offensifs. Pour l’AC Milan, l’idée serait claire : anticiper un éventuel départ et maintenir un niveau de compétitivité élevé en Serie A comme sur la scène européenne. Toutefois, ce plan comporte un obstacle majeur. Crystal Palace réclame pas moins de 40 millions d’euros pour libérer Jean-Philippe Mateta, un montant conséquent pour les finances du club lombard.
À ce stade, rien n’est acté. Mais l’hypothèse de voir Jean-Philippe Mateta débarquer à San Siro illustre la stratégie prudente, mais ambitieuse de l’AC Milan : remplacer un international français par un autre, sans affaiblir l’équilibre de l’effectif. Un plan déroutant, mais loin d’être irréaliste.