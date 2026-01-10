Mercato Barça : décision prise pour Marcus Rashford

Prêté par Manchester United avec une option d’achat fixée à 30 millions d’euros, Rashford a fini par convaincre la direction catalane. Selon Mundo Deportivo, information ensuite confirmée par Fabrizio Romano, le FC Barcelone a acté son intention de lever cette option à l’issue de la saison. Une décision mûrement réfléchie, malgré un contexte économique toujours sous surveillance.

Le club estime désormais que l’investissement reste cohérent. Les résultats sportifs, le parcours en Ligue des champions et une dynamique retrouvée ont redonné un peu d’air aux finances blaugrana. Suffisamment, en tout cas, pour envisager ce transfert sans renoncer à l’équilibre recherché.