L’été dernier, le FC Barcelone avançait avec prudence. Aujourd’hui, le doute n’existe plus. Le passage de Marcus Rashford en Catalogne a profondément rebattu les cartes, sportivement comme stratégiquement.
Mercato Barça : décision prise pour Marcus Rashford
Un pari devenu une évidence
Lorsque Marcus Rashford pose ses valises au FC Barcelone sous la forme d’un prêt, beaucoup observent sans se prononcer. L’Anglais sort alors d’une période trouble à Manchester United, loin de son niveau habituel. Très vite pourtant, le vent tourne. Aligné majoritairement sur le flanc gauche, aux côtés de Lamine Yamal, Rashford trouve ses repères. Il combine, provoque, tranche. Et surtout, il apporte ce qui manquait parfois à l’attaque blaugrana : de la profondeur et de la spontanéité.
Hansi Flick ne tarde pas à lui accorder sa confiance. Tantôt pour soutenir Ferran Torres, tantôt pour servir Robert Lewandowski, l’attaquant de 28 ans s’intègre sans bruit, mais avec efficacité. Les chiffres suivent. En 26 apparitions toutes compétitions confondues, Rashford compile 7 buts et 11 passes décisives. Un rendement qui parle pour lui.
Le Barça prêt à passer à l’action
Prêté par Manchester United avec une option d’achat fixée à 30 millions d’euros, Rashford a fini par convaincre la direction catalane. Selon Mundo Deportivo, information ensuite confirmée par Fabrizio Romano, le FC Barcelone a acté son intention de lever cette option à l’issue de la saison. Une décision mûrement réfléchie, malgré un contexte économique toujours sous surveillance.
Le club estime désormais que l’investissement reste cohérent. Les résultats sportifs, le parcours en Ligue des champions et une dynamique retrouvée ont redonné un peu d’air aux finances blaugrana. Suffisamment, en tout cas, pour envisager ce transfert sans renoncer à l’équilibre recherché.
Hansi Flick, soutien numéro un
En interne, Hansi Flick a pesé dans la balance. L’entraîneur allemand apprécie l’état d’esprit de l’international anglais, son sérieux à l’entraînement et sa capacité à s’adapter. Pour lui, Rashford ne représente pas un simple coup de marché, mais un joueur capable de s’inscrire dans la durée.
Reste à convaincre Manchester United, qui n’entend pas brader son joueur. Les Red Devils, eux aussi confrontés à des contraintes économiques, réclament l’intégralité de la somme prévue. Un dossier délicat, mais jugé prioritaire à Barcelone.
Rashford, un choix assumé
De son côté, Marcus Rashford n’a jamais caché son souhait. « C’est clair, ce que je veux, c’est rester au Barça. C’est un objectif final, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je m’entraîne dur et que je donne le meilleur de moi-même. Le but, c’est de gagner. Le Barça est un club fantastique, énorme, construit pour gagner des titres », déclarait-il.
Le départ de Ruben Amorim de Manchester United ne change rien à sa position. Rashford se projette en Catalogne. Et cette fois, le Barça semble prêt à l’accompagner jusqu’au bout.