Mercato : après Dro Fernandez, le PSG prépare un autre coup de canon

Le Paris Saint-Germain aborde ce mois de janvier avec une conviction forte : l’effectif actuel répond aux besoins immédiats. Luis Enrique dispose d’un groupe dense, structuré, avec un milieu de terrain considéré comme l’un des piliers du projet. Officiellement, aucune urgence. Officieusement, la prudence domine.

En interne, la ligne directrice ne change pas : mieux vaut prévoir que réparer. Selon PSG Inside-Actus, même si le PSG ne se sent pas obligé de recruter cet hiver, « le club envisage un coup de dernière minute ». Une phrase lourde de sens, qui résume parfaitement l’état d’esprit parisien. Rien d’automatique, mais une vigilance permanente.