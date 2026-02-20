AFP
Mason Greenwood crée la surprise ! L'ancienne star de Manchester United rate un penalty et Marseille s'incline face à Brest, portant un coup dur à ses ambitions en Ligue des champions
La soirée cauchemardesque de Greenwood
Marseille a perdu son premier match sous la direction de Habib Beye, s'inclinant 2-0 face au Stade Brest. Ludovic Ajorque a inscrit un superbe doublé, portant un coup dur aux ambitions de qualification en Ligue des champions de l'équipe de Beye. Greenwood a obtenu un penalty à la 82e minute, offrant à son équipe une occasion idéale de revenir dans le match, mais sa frappe trop molle a été facilement arrêtée par Grégoire Coudet, le gardien de Brest.
Marseille n'a remporté aucun de ses quatre derniers matchs, sa plus longue série sans victoire depuis deux ans. L'équipe de Beye a peut-être la chance que Lille, cinquième au classement, soit dans une forme tout aussi médiocre : elle n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs, mais elle pourrait réduire son écart de six points avec la quatrième place en battant Angers ce week-end.
Le désespoir de Greenwood
Greenwood a tiré sept fois au total pendant le match, mais seulement deux tirs ont atteint leur cible, lors d'une soirée marquée par des efforts infructueux. Il est en grande forme cette saison, avec 14 buts et quatre passes décisives en 20 titularisations en Ligue 1.
Son ancien entraîneur, De Zerbi, a aidé Greenwood à exploiter tout son potentiel. L'ancien manager de Brighton a déclaré à propos de ce talent en pleine maturation : « Nous avons toujours besoin d'un Greenwood comme celui que nous avons vu lors des derniers matchs. C'est un Greenwood de classe mondiale. Car en plus de ce que sa mère et son père lui ont appris, il est en train de devenir un joueur complet. Lui aussi a traversé des moments difficiles, mais il n'est pas parti, il est resté ici. Il a compris que nous lui disions ces choses pour son bien et pour le bien de l'OM. »
De Zerbi a ajouté : « J'espère qu'il continuera comme ça. Je lui rappelle constamment qu'il doit continuer comme ça et que c'est avant tout pour son bien. Parce que je le vois aussi comme un peu plus humain. Il sourit parfois, il parle un peu plus. Il est moins renfermé qu'avant. Et c'est une chose positive. Maintenant, tout le monde peut vraiment apprécier Greenwood encore plus qu'avant. »
Beye bénéficie d'une grande préparation
Marseille avait fait beaucoup de battage médiatique autour de Beye avant son premier match sous sa direction, déclarant dans un communiqué : « L'Olympique de Marseille a le plaisir d'annoncer la nomination d'Habib Beye au poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle.
Habib Beye s'est forgé un parcours unique dans le football français, d'abord en tant que joueur combatif et respecté, puis en tant qu'entraîneur ambitieux et réfléchi.
Habib Beye s'est rapidement lancé dans une carrière d'entraîneur. Il avait hâte de revenir sur le terrain et a naturellement trouvé sa place sur le banc. En 2021, il a pris les rênes du Red Star FC. Dans un championnat exigeant, il a imposé une identité claire : discipline, intensité et ambition. Son style de management était basé sur des exigences élevées et la responsabilisation des joueurs, en accord avec ce qu'il incarnait sur le terrain. Champion de France en 2004, il a fait monter le Red Star en Ligue 2 avant de quitter le club pour le Stade Rennais.
« Le mardi 18 février 2018 marque le retour d'Habib Beye à l'Olympique de Marseille. Du gazon vert du Vélodrome orange à la ligne de touche du stade du boulevard Michelet, il semble avoir bouclé la boucle, mais le plus dur est probablement encore à venir, avec les mêmes principes directeurs qui ont accompagné sa carrière de joueur : leadership, travail acharné et passion. »
Et ensuite ?
Le prochain match de Marseille aura lieu contre Lyon le 1er mars. Lyon occupe actuellement la troisième place de la Ligue 1, avec cinq points d'avance sur l'équipe de Beye, mais seulement sept points derrière Lens, le surprenant leader.
