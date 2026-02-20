Mason Greenwood crée la surprise ! L'ancienne star de Manchester United rate un penalty et Marseille s'incline face à Brest, portant un coup dur à ses ambitions en Ligue des champions

Greenwood a tiré sept fois au total pendant le match, mais seulement deux tirs ont atteint leur cible, lors d'une soirée marquée par des efforts infructueux. Il est en grande forme cette saison, avec 14 buts et quatre passes décisives en 20 titularisations en Ligue 1.

Son ancien entraîneur, De Zerbi, a aidé Greenwood à exploiter tout son potentiel. L'ancien manager de Brighton a déclaré à propos de ce talent en pleine maturation : « Nous avons toujours besoin d'un Greenwood comme celui que nous avons vu lors des derniers matchs. C'est un Greenwood de classe mondiale. Car en plus de ce que sa mère et son père lui ont appris, il est en train de devenir un joueur complet. Lui aussi a traversé des moments difficiles, mais il n'est pas parti, il est resté ici. Il a compris que nous lui disions ces choses pour son bien et pour le bien de l'OM. »

De Zerbi a ajouté : « J'espère qu'il continuera comme ça. Je lui rappelle constamment qu'il doit continuer comme ça et que c'est avant tout pour son bien. Parce que je le vois aussi comme un peu plus humain. Il sourit parfois, il parle un peu plus. Il est moins renfermé qu'avant. Et c'est une chose positive. Maintenant, tout le monde peut vraiment apprécier Greenwood encore plus qu'avant. »