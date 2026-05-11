René Meulensteen compare Memphis Depay à Bruno Fernandes et souligne les lacunes de l’ancien attaquant de Manchester United. Meulensteen a travaillé quelque temps comme entraîneur adjoint à Old Trafford sous les ordres de Sir Alex Ferguson.
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Memphis Depay fait l’objet d’un jugement sévère lorsqu’on le compare à Bruno Fernandes
En 2015, après s’être imposé au PSV et avoir remporté le Soulier d’or de l’Eredivisie, Memphis est recruté à Old Trafford pour 34 millions d’euros. Considéré comme un diamant brut nécessitant encore quelques corrections, il suscite la curiosité de ceux qui se demandent ce qu’il peut montrer en Premier League.
La réalité s’est révélée bien moins reluisante : lors de son premier exercice outre-Manche, il n’a inscrit que sept buts, dont seulement deux en Premier League. En janvier 2017, sous l’ère José Mourinho, il a été cédé à l’Olympique lyonnais, entraînant une perte financière et sportive pour United.
En France, il sort du creux de la vague et retrouve son efficacité. Sans surprise, le FC Barcelone le recrute donc gratuitement en 2021. Quelques semaines plus tard, le départ de Lionel Messi du Spotify Camp Nou place immédiatement une pression considérable sur ses épaules. Il ne reste qu’une saison pleine en Catalogne, puis part pour dix-huit mois à l’Atlético de Madrid avant de s’envoler vers l’Amérique du Sud.
Devenu chouchou du public à Corinthians, il s’appuie sur ses qualités techniques et un répertoire de feintes adaptées au football brésilien, tout en savourant le style de vie festif de São Paulo.
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N’aurait-il pas dû aller plus loin dans sa carrière, notamment en intégrant un grand club européen ? Interrogé sur le sujet, l’ancien entraîneur adjoint de Manchester United, René Meulensteen, a confié en exclusivité à GOAL : « Oui, je le pense. Mais cela ne m’étonne pas vraiment qu’il n’y soit pas parvenu. Je ne suis pas sûr qu’il possède cette mentalité d’acier affichée par Bruno Fernandes. La volonté de se donner à fond à chaque entraînement, à chaque match. Je ne pense pas que Memphis ait ça.
« Ses performances ont toujours été en dents de scie : parfois brillantes, parfois décevantes. Or, dans un grand club comme Manchester United, il faut donner le maximum à chaque match », conclut l’ancien adjoint de Ferguson.
José Mourinho, qui a mis fin au passage difficile de Memphis à Manchester United, avait déjà expliqué pourquoi l’attaquant talentueux n’avait pas réussi sous ses ordres : « J’ai lu que Wayne Rooney racontait que Memphis se rendait à un match de réserve pour jouer avec les jeunes, et qu’il était arrivé là-bas dans une grosse Rolls-Royce, coiffé de son chapeau de cow-boy. C’était tout à fait Memphis. »
« Un type sympa, vraiment sympa », a immédiatement ajouté l’entraîneur de Benfica. « Un bon professionnel. C’est vraiment un bon professionnel. Les gens peuvent le regarder et penser que c’est encore un fêtard. »
« Souvent, ces joueurs rejoignent trop tôt les plus grands clubs, sans être prêts à affronter la concurrence interne et à accepter de ne pas toujours jouer. Ils évoluent alors aux côtés de joueurs fantastiques qui disputent la même place dans l’équipe. Ils perdent un peu le sens des réalités et se comportent de manière puérile, comme cela s’est produit avec Memphis », conclut Mourinho en évoquant son ancien protégé.
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Memphis s’affranchit désormais des critiques. Il veut jouer avec le sourire, aux côtés de son ancien coéquipier à Manchester United, Jesse Lingard, et offrir un spectacle de qualité au public qui paie cher pour le voir.
Malgré tout, Memphis a porté les couleurs de plusieurs grands clubs et, à l’aube de la dernière partie de sa carrière, il vise un nouveau défi : disputer une nouvelle Coupe du monde.