« Même si les statistiques n'étaient pas très bonnes » : Gregor Kobel recommande vivement au BVB un transfert de premier plan qui fait débat

Actuellement, le joueur de 26 ans fait à nouveau parler de lui à Dortmund, car son contrat avec les Red Devils expire cet été et il serait donc, du moins à l'heure actuelle, disponible sans indemnité de transfert. Cette saison, l'ailier est prêté à Aston Villa.

« À son retour, sa présence nous a fait beaucoup de bien, même si ses statistiques n’étaient pas aussi bonnes qu’à ses débuts », a déclaré le gardien du BVB Gregor Kobel à propos de Sancho lors d’un événement organisé par le Ruhr Nachrichten. Il serait heureux « s’il revenait chez nous avec cette attitude », a-t-il ajouté.

Toutefois, un nouveau recrutement de Sancho n’est pas encore acté à Dortmund, car il irait à l’encontre de la nouvelle stratégie de transferts plus créative que réclament depuis longtemps les supporters des Schwarzgelben.