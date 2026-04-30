« Nous savons tous que Jadon Sancho est un excellent joueur, doté d’un immense potentiel, qui a laissé une empreinte indélébile ici à Dortmund grâce à ses qualités techniques et à sa créativité », a déclaré Book à Sky. Révélé sous les couleurs noir et jaune, il avait rejoint Manchester United en 2021 pour 85 millions d’euros avant de revenir au BVB sous forme de prêt lors de la seconde partie de la saison 2023-2024.
Traduit par
« Même si les statistiques n'étaient pas très bonnes » : Gregor Kobel recommande vivement au BVB un transfert de premier plan qui fait débat
Actuellement, le joueur de 26 ans fait à nouveau parler de lui à Dortmund, car son contrat avec les Red Devils expire cet été et il serait donc, du moins à l'heure actuelle, disponible sans indemnité de transfert. Cette saison, l'ailier est prêté à Aston Villa.
« À son retour, sa présence nous a fait beaucoup de bien, même si ses statistiques n’étaient pas aussi bonnes qu’à ses débuts », a déclaré le gardien du BVB Gregor Kobel à propos de Sancho lors d’un événement organisé par le Ruhr Nachrichten. Il serait heureux « s’il revenait chez nous avec cette attitude », a-t-il ajouté.
Toutefois, un nouveau recrutement de Sancho n’est pas encore acté à Dortmund, car il irait à l’encontre de la nouvelle stratégie de transferts plus créative que réclament depuis longtemps les supporters des Schwarzgelben.
- Getty Images
Manchester United pourrait bouleverser les projets du BVB
Selon plusieurs sources, le BVB aurait déjà entamé des discussions avec Jadon Sancho, mais l’Anglais devrait accepter une baisse significative de son salaire annuel de 15 millions d’euros pour revenir à Dortmund.
Selon Sport Bild, Manchester United pourrait toutefois saboter les plans du BVB : grâce à une clause secrète, les Red Devils pourraient prolonger le contrat de l’attaquant d’une année supplémentaire et ainsi bloquer un départ sans indemnité. Rien ne garantit cependant qu’ils activent cette option. Enfin, Aston Villa songerait à prolonger son aventure avec l’attaquant, malgré des performances en demi-teinte cette saison.
Les statistiques de Jadon Sancho pour la saison 2025-2026 :
Jeux : 34 Minutes jouées : 1 562 Buts : 1 Passes décisives : 3