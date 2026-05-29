« Lewandowski n'est pas une mauvaise option non plus s'ils veulent recruter un autre attaquant », a déclaré l'ancien défenseur central de classe mondiale sur sa propre chaîne YouTube.
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« Même si les chiffres concernant son salaire peuvent paraître astronomiques, Robert Lewandowski est annoncé dans un club de tout premier plan. »
Ferdinand l’affirme : si Manchester United veut réellement s’appuyer sur Benjamin Sesko comme attaquant central à long terme – le club a déboursé 76,5 millions d’euros pour le recruter à Leipzig l’été dernier –, alors Lewandowski est le complément parfait. « Si tu estimes que Sesko est l’homme de la situation pour les cinq prochaines années, il peut apprendre énormément aux côtés de Lewandowski. C’est une personne merveilleuse et modeste. Il pourrait montrer la voie à Sesko et l’aider à progresser », a expliqué Ferdinand.
Libre de tout contrat cet été, l’international polonais pourrait donc rejoindre les Red Devils sans indemnité de transfert. « Ce serait une recrue maline, même si les chiffres du salaire risquent d’être farfelus », prévient Ferdinand, conscient qu’un salaire mirobolant serait nécessaire pour attirer le buteur à Old Trafford. « Si tu veux aider l'équipe, c'est une personnalité formidable. Cet été s'annonce passionnant pour voir qui Manchester United va recruter », a conclu Ferdinand.
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Robert Lewandowski : la Juventus et le Milan AC sont-ils déjà hors course ?
Jusqu’à la mi-mai, l’avenir de Robert Lewandowski restait incertain : le buteur polonais pouvait soit quitter le FC Barcelone à l’expiration de son contrat fin juin, soit prolonger son aventure catalane. Selon les informations disponibles, le champion d’Espagne lui aurait proposé une prolongation à un salaire réduit, que l’attaquant de 37 ans a finalement rejetée après réflexion.
Deux scénarios se dessinent désormais pour l’ancien buteur du Bayern : un exil financier très lucratif aux États-Unis ou en Arabie saoudite, ou le maintien au plus haut niveau européen. Ces derniers mois, la Juventus Turin et l’AC Milan avaient manifesté leur intérêt, mais les deux formations italiennes ont finalement manqué la qualification pour la Ligue des champions. Si l’international polonais veut poursuivre sa carrière en Ligue des champions, ces deux pistes sont donc à écarter.
Le FC Porto, champion du Portugal, pourrait lui offrir une place en Ligue des champions, et suit également le dossier. Manchester United a aussi été cité : troisième de Premier League la saison passée, le club anglais sera présent dans la prochaine édition de la C1 et a déjà établi des contacts avec l’attaquant. En 2024, il a confirmé lors d’une interview avec Rio Ferdinand sur la chaîne YouTube de ce dernier qu’il était déjà d’accord avec les Red Devils en 2012. Son club de l’époque, le Borussia Dortmund, avait toutefois opposé son veto, et deux ans plus tard, à l’été 2014, Lewandowski avait finalement rejoint le Bayern Munich.
Robert Lewandowski est-il l’attaquant que Manchester United cherche à recruter ?
Au Barça, Lewandowski n’était certes plus un titulaire indiscutable la saison dernière, mais il a néanmoins joué un rôle clé pour l’entraîneur Hansi Flick. Il a prouvé qu’il restait un buteur redoutable en inscrivant 14 buts en 31 matches de Liga.
À Manchester United, après un début de saison laborieux, Sesko s’est mis en évidence lors de la seconde partie du championnat, inscrivant onze buts en trente rencontres de Premier League. Avec Matheus Cunha, souvent aligné en soutien ou sur les ailes, l’équipe de l’entraîneur Michael Carrick dispose d’une autre option de premier plan pour animer le front de l’attaque, tandis que Joshua Zirkzee, resté un simple joker, devrait quitter le club cet été.
Dans l’optique de renforcer son attaque, United se doit donc d’envisager le recrutement d’un avant-centre expérimenté. Robert Lewandowski, toujours au top physiquement malgré ses 34 ans, correspondrait parfaitement au profil recherché.
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Les statistiques de Robert Lewandowski pour la saison 2025/26
Jeux
46
buts
19 passes décisifs.
Passes décisives
4