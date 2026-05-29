Jusqu’à la mi-mai, l’avenir de Robert Lewandowski restait incertain : le buteur polonais pouvait soit quitter le FC Barcelone à l’expiration de son contrat fin juin, soit prolonger son aventure catalane. Selon les informations disponibles, le champion d’Espagne lui aurait proposé une prolongation à un salaire réduit, que l’attaquant de 37 ans a finalement rejetée après réflexion.

Deux scénarios se dessinent désormais pour l’ancien buteur du Bayern : un exil financier très lucratif aux États-Unis ou en Arabie saoudite, ou le maintien au plus haut niveau européen. Ces derniers mois, la Juventus Turin et l’AC Milan avaient manifesté leur intérêt, mais les deux formations italiennes ont finalement manqué la qualification pour la Ligue des champions. Si l’international polonais veut poursuivre sa carrière en Ligue des champions, ces deux pistes sont donc à écarter.

Le FC Porto, champion du Portugal, pourrait lui offrir une place en Ligue des champions, et suit également le dossier. Manchester United a aussi été cité : troisième de Premier League la saison passée, le club anglais sera présent dans la prochaine édition de la C1 et a déjà établi des contacts avec l’attaquant. En 2024, il a confirmé lors d’une interview avec Rio Ferdinand sur la chaîne YouTube de ce dernier qu’il était déjà d’accord avec les Red Devils en 2012. Son club de l’époque, le Borussia Dortmund, avait toutefois opposé son veto, et deux ans plus tard, à l’été 2014, Lewandowski avait finalement rejoint le Bayern Munich.