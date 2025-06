Le duel Mbappé - Yamal a pris une tournure déroutante après la défaite des Bleus face à l’Espagne, jeudi.

Le duel entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal tourne de plus en plus à l’avantage du jeune prodige espagnol. Malgré des statistiques équivalentes, l’ailier de la Roja semble avoir pris l’ascendant psychologique et collectif sur le capitaine des Bleus. Une série de résultats inquiétante vient appuyer cette tendance…