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Mbappé bouleverse les plans du Real Madrid… Arbeloa : « Nous avons un "problème" avec Bellingham »

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Le vestiaire des Merengues ne connaît pas la défaite

Le stade Santiago Bernabéu s'apprête à accueillir l'un des affrontements les plus passionnants du monde du football, lorsque le Real Madrid recevra le Bayern Munich, demain mardi, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Cette confrontation historique, la 29e entre les deux clubs dans les compétitions européennes, oppose les deux équipes les plus titrées du continent : le Real Madrid, détenteur de 15 titres, et le géant bavarois, détenteur de 6 titres, dans un choc considéré comme un véritable « Clásico » européen.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Álvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid, est intervenu pour défendre son équipe après le revers essuyé en Liga face à Majorque (1-2).

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  • L'avantage du Bayern Munich vu par Arbeloa

    Arbeloa a déclaré : « Ce qui m'attire le plus au Bayern Munich, c'est que c'est une équipe très bien entraînée, dont l'identité et le style de jeu sont parfaitement définis. Elle se distingue par une grande agressivité défensive qui oblige tous ses joueurs à revenir en défense de manière organisée et disciplinée, puis à passer rapidement à l’attaque en exploitant les ailes grâce à des joueurs dotés d’un talent exceptionnel ». 

    Il a ajouté : « C'est une équipe complète qui dispose de multiples options offensives, et tous les joueurs font preuve d'un engagement défensif remarquable. Je pense que l'entraîneur Kompany mérite toute notre reconnaissance pour l'excellent travail qu'il accomplit avec l'équipe. »

    Il a poursuivi : « Nous sommes bien conscients de la pression énorme qu’ils vont exercer sur nous sur le terrain. Ils possèdent un excellent équilibre, ce qui fait d’eux un adversaire redoutable pour n’importe quelle équipe. »

    Il a souligné : « Au Real Madrid, nous connaissons la valeur de ces matchs, et nous serons parfaitement prêts à affronter cette puissance allemande. »

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  • Un véritable test pour le Real Madrid

    Interrogé sur le fait que cette phase de qualification constituait un véritable test pour le projet du Real Madrid qu'il met en œuvre, l'entraîneur du Real Madrid a répondu : « Nous n'envisageons absolument pas de ne pas gagner ce match. » 

    Il a ajouté : « Je comprends que l'analyse nécessite d'étudier tous les scénarios possibles, mais au Real Madrid, nous n'avons qu'un seul scénario : battre le Bayern Munich. C'est notre seul objectif, c'est ce en quoi nous croyons et c'est pour cela que nous travaillons. »

  • Kylian MbappeGetty

    Mbappé et le déséquilibre des Merengues

    Arbeloa a déclaré : « J'ai la chance d'avoir dans notre équipe un joueur du calibre de Kylian Mbappé. Je me mets toujours à la place des défenseurs qui vont affronter le Real Madrid, et je mesure parfaitement la difficulté de leur tâche face à un joueur d'une telle qualité et d'une telle dangerosité. »

    Il a ajouté : « Pour gagner au football, il faut maîtriser de nombreux aspects à toutes les phases du match. Et pour devenir une grande équipe, nous avons besoin d’une grande cohésion et d’un esprit collectif fort. C’est ce que je ne cesse de rappeler aux joueurs. » 

    Il a poursuivi : « Nous avons les meilleurs joueurs du monde, et nous devons également être la meilleure équipe du monde. Nous devons mettre tous nos talents au service de l’équipe. »

    À ce sujet, Arbeloa a été interrogé sur la mesure dans laquelle Kylian Mbappé comprenait l’essence même du Real Madrid, et il a répondu : « Kylian sait parfaitement ce que représente le Real Madrid. Il a toujours rêvé de jouer ici, et ce qu’il a accompli pour rejoindre ce club n’a pas été facile du tout. »

  • Le Real Madrid subit les conséquences de sa défaite

    Au sujet de l'ambiance qui règne dans le vestiaire du Real Madrid après la défaite de l'équipe face à Majorque, Arbeloa a expliqué : « C'est comme dans n'importe quel autre vestiaire, mais la douleur est bien plus vive ici, car s'il y a bien un club qui ne tolère absolument pas la défaite, c'est le Real Madrid. »

    Il a ajouté : « Les joueurs sont parfaitement conscients de la nature du match qui les attend. Je n'ai pas besoin de les mettre en garde ni de leur rappeler quoi que ce soit. C'est un quart de finale de la Ligue des champions face à une équipe au palmarès prestigieux, devant les supporters du Bernabéu qui seront au comble de l'enthousiasme. Je pense que nous en sommes tous bien conscients. »

  • mbappe bellingham(C)Getty Images

    Un remaniement à cause de Mbappé et Bellingham

    Arbeloa a souligné à quel point le Real Madrid avait besoin de se réorganiser après le retour de Mbappé et de Bellingham, déclarant : « Il est évident que Mbappé possède des qualités et des caractéristiques différentes de celles d’Ibrahim Díaz, et c’est pourquoi nous devrons adopter un style de jeu adapté à ses capacités. » 

    Il a ajouté : « Je suis très heureux d’avoir des joueurs de ce niveau dans l’équipe. Mbappé est venu au Real Madrid précisément pour disputer ce genre de grands matchs, et nous avons la chance de pouvoir compter sur tout le monde, sans que l’équipe ne soit privée de dix ou onze joueurs. »

    Au sujet du changement de performance depuis l’arrivée de Bellingham, il a souligné : « La différence, c’est que nous sommes devenus une meilleure équipe, j’en suis tout à fait convaincu. Jude possède des qualités différentes de celles de certains de ses coéquipiers, et c’est pourquoi nous devons nous adapter à sa présence sur le terrain. » 

    Il a poursuivi : « L'essence même du football, c'est de tisser des liens solides entre les joueurs. Cela dit, c'est un problème agréable que de devoir trouver la place idéale pour Bellingham dans l'effectif. »

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