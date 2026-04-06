Mbappé bouleverse les plans du Real Madrid… Arbeloa : « Nous avons un "problème" avec Bellingham »

Le stade Santiago Bernabéu s'apprête à accueillir l'un des affrontements les plus passionnants du monde du football, lorsque le Real Madrid recevra le Bayern Munich, demain mardi, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Cette confrontation historique, la 29e entre les deux clubs dans les compétitions européennes, oppose les deux équipes les plus titrées du continent : le Real Madrid, détenteur de 15 titres, et le géant bavarois, détenteur de 6 titres, dans un choc considéré comme un véritable « Clásico » européen.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Álvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid, est intervenu pour défendre son équipe après le revers essuyé en Liga face à Majorque (1-2).

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