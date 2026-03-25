Kylian Mbappé nie que le Real Madrid ait examiné le mauvais genou et mal diagnostiqué sa blessure ; l'attaquant français se dit « indirectement responsable » de cette débâcle

Mbappé a réagi aux informations selon lesquelles le service médical du Real Madrid aurait commis une erreur catastrophique en examinant son genou droit au lieu de son genou gauche, qui était blessé. Ces allégations laissaient entendre que le joueur de 27 ans était furieux que le personnel médical du club se soit concentré sur sa jambe droite, en bonne santé, lors d’un bilan médical hivernal. Cependant, s’exprimant avant le prochain match de la France, l’attaquant s’est empressé de rejeter cette histoire, la qualifiant d’affabulation.

« L'information selon laquelle ils auraient examiné le mauvais genou est fausse », a déclaré Mbappé aux journalistes. « Je suis peut-être indirectement responsable de cette situation, car quand on ne communique pas sur ce dont on souffre, cela laisse la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations ; tout le monde se jette sur la brèche, et c'est le jeu.

Avec le Real Madrid, nous avons toujours eu une communication assez claire, que ce soit lorsque j’ai commencé ma rééducation à Madrid ou lorsque j’étais à Paris, où j’étais accompagné du médecin, d’un kinésithérapeute et du préparateur physique du club. Il n’y a aucun problème à ce sujet. »