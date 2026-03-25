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Kylian Mbappé nie que le Real Madrid ait examiné le mauvais genou et mal diagnostiqué sa blessure ; l'attaquant français se dit « indirectement responsable » de cette débâcle
Mbappé dément les allégations de négligence médicale
Mbappé a réagi aux informations selon lesquelles le service médical du Real Madrid aurait commis une erreur catastrophique en examinant son genou droit au lieu de son genou gauche, qui était blessé. Ces allégations laissaient entendre que le joueur de 27 ans était furieux que le personnel médical du club se soit concentré sur sa jambe droite, en bonne santé, lors d’un bilan médical hivernal. Cependant, s’exprimant avant le prochain match de la France, l’attaquant s’est empressé de rejeter cette histoire, la qualifiant d’affabulation.
« L'information selon laquelle ils auraient examiné le mauvais genou est fausse », a déclaré Mbappé aux journalistes. « Je suis peut-être indirectement responsable de cette situation, car quand on ne communique pas sur ce dont on souffre, cela laisse la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations ; tout le monde se jette sur la brèche, et c'est le jeu.
Avec le Real Madrid, nous avons toujours eu une communication assez claire, que ce soit lorsque j’ai commencé ma rééducation à Madrid ou lorsque j’étais à Paris, où j’étais accompagné du médecin, d’un kinésithérapeute et du préparateur physique du club. Il n’y a aucun problème à ce sujet. »
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Aucun regret concernant la gestion des blessures
Malgré le tollé médiatique, Mbappé affirme que les soins qu’il a reçus étaient professionnels. Cependant, les accusations de négligence médicale ont conduit à une refonte majeure du service médical du Real Madrid en janvier. Le journaliste Daniel Riolo a directement lié ces licenciements massifs à cet incident.
« Je n’ai jamais été un joueur qui a des regrets », a expliqué l’attaquant lorsqu’on lui a demandé quel était le calendrier de son rétablissement. « La seule chose que je vois, c’est le présent et l’avenir proche. Je suis heureux de sentir que mes deux genoux vont bien. D’une certaine manière, je le dois aussi à mon club. Je suis très heureux d’être ici, en forme et en bonne santé. »
L'équipe nationale se concentre désormais sur le Brésil
Le feuilleton médical étant désormais clos, l'attention se tourne désormais vers le match opposant la France au Brésil jeudi. Le retour à 100 % de Mbappé est un véritable coup de pouce pour Didier Deschamps, même si le sélectionneur reste prudent quant au temps de jeu de sa star. De son côté, l'attaquant a déclaré qu'il était prêt à débuter s'il était appelé.
« Je suis prêt à jouer, à débuter. C'est l'entraîneur qui fera ses choix », a affirmé Mbappé. Deschamps s'est toutefois montré un peu plus réservé quant à la participation de son capitaine au prochain match amical : « Il pourrait débuter, mais pas jouer tout le match ; il pourrait entrer en jeu... tout comme les 24 autres joueurs sur les deux rencontres. »
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La reprise et la dernière ligne droite
Mbappé a reconnu que le fait d’avoir demandé un deuxième avis à Paris avait marqué un tournant dans son rétablissement, soulignant que l’identification de l’origine de sa douleur avait constitué la « première étape vers la guérison ». Désormais de retour à 100 %, l’ancienne star du PSG compte bien terminer la saison en beauté avec le Real Madrid avant la Coupe du monde.
« Le genou ? Ça va très bien », a conclu Mbappé. « J’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic à Paris, et nous avons trouvé le meilleur plan pour revenir au plus haut niveau. Je me suis habitué aux spéculations ; cela fait partie de la vie d’un athlète de haut niveau. »