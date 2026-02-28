Le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA offre un choc entre le Paris Saint-Germain et Chelsea FC. À quelques jours de cette double confrontation, un ancien joueur de l’Olympique de Marseille a surpris son monde en affichant clairement sa préférence.
Marseille trahi, un ancien de l’OM déclare sa flamme au PSG : "Je suis Parisien"
Bakambu choisit son camp avant PSG – Chelsea
Aujourd’hui au Real Betis, Cédric Bakambu a pris la parole dans un podcast de L’After dédié au football espagnol. L’attaquant congolais n’a pas tourné autour du pot lorsqu’il a évoqué le duel européen entre Paris et Chelsea.
Il voit le club de la capitale franchir l’obstacle. Un avis tranché, assumé, et qui prend une autre saveur au regard de son passé marseillais. L’ancien buteur phocéen a même ajouté : « Je suis Parisien, donc forcément je vais dire le PSG ». Originaire de la région parisienne, le natif d’Ivry-sur-Seine revendique cet attachement de longue date, tout en rappelant qu’à ce niveau de la compétition, rien ne reste écrit d’avance.
Le match aller se jouera le 11 mars au Parc des Princes, avant un retour programmé le 18 mars à Stamford Bridge. Deux rendez-vous qui s’annoncent serrés.
Un passage bref mais marquant à Marseille
Ce positionnement risque de faire parler sur la Canebière. Car Bakambu a porté le maillot marseillais entre janvier et septembre 2022. Arrivé en cours de saison, il apporte alors une contribution précieuse à la fin de parcours de l’OM.
En 24 rencontres toutes compétitions confondues, il inscrit 4 buts et délivre 2 passes décisives. Mais les chiffres bruts ne racontent pas tout. Ses réalisations pèsent lourd. Très lourd.
Il frappe d’abord à Lens (2-1), dès ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Puis il enchaîne face à Metz (2-1), Nice (2-1) et Strasbourg (4-0) lors de la dernière journée. À chaque fois, l’OM engrange des points essentiels dans la course à la deuxième place, devant l’AS Monaco. Au final, ces buts offrent six points décisifs et un billet direct pour la Ligue des champions.
Une aventure courte, sans rancœur
Malgré ce rôle important, l’histoire se termine rapidement. Le club choisit de ne pas prolonger l’expérience. Bakambu rebondit ensuite à l’Olympiacos FC avant de rejoindre l’Espagne. À son départ, il insiste sur sa gratitude envers Marseille. Aucun ressentiment. Juste le souvenir d’un passage intense.
Aujourd’hui, ses déclarations rappellent que les trajectoires des joueurs ne suivent pas toujours les rivalités des supporters. Formé en région parisienne, ancien buteur décisif de l’OM, désormais attaquant en Liga, Bakambu assume ses racines. Son pronostic en faveur du PSG face à Chelsea ne manquera pas d’alimenter les discussions.
Reste maintenant à savoir si le terrain lui donnera raison.