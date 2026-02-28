Marseille trahi, un ancien de l’OM déclare sa flamme au PSG : "Je suis Parisien"

Aujourd’hui au Real Betis, Cédric Bakambu a pris la parole dans un podcast de L’After dédié au football espagnol. L’attaquant congolais n’a pas tourné autour du pot lorsqu’il a évoqué le duel européen entre Paris et Chelsea.

Il voit le club de la capitale franchir l’obstacle. Un avis tranché, assumé, et qui prend une autre saveur au regard de son passé marseillais. L’ancien buteur phocéen a même ajouté : « Je suis Parisien, donc forcément je vais dire le PSG ». Originaire de la région parisienne, le natif d’Ivry-sur-Seine revendique cet attachement de longue date, tout en rappelant qu’à ce niveau de la compétition, rien ne reste écrit d’avance.

Le match aller se jouera le 11 mars au Parc des Princes, avant un retour programmé le 18 mars à Stamford Bridge. Deux rendez-vous qui s’annoncent serrés.