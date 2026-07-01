Maroc, Portugal, Espagne… Qui osera défier l’ogre français ?

L’équipe de France est arrivée aux États-Unis avec un héritage lourd à porter, après avoir disputé les finales de la Coupe du monde 2018 et 2022, mais elle a réussi à présenter une version plus aboutie que jamais.

Les hommes de Deschamps ont terminé la phase de groupes avec un sans-faute, inscrivant 10 buts en trois matches, avant d’adresser un nouveau message à tous leurs adversaires en écrasant la Suède 3-0 en seizièmes de finale, une rencontre qu’ils ont dominée de bout en bout, confirmant que les Bleus ne se contentent plus de contre-attaquer, mais imposent désormais leur possession et dictent le tempo, tout en conservant une capacité impressionnante à se projeter rapidement vers l’avant.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, en pleine éclosion, se muent en machines à marquer, tandis que Michael Olise apporte une nouvelle dimension à l’attaque des Bleus par son talent éclatant, ses passes décisives et ses déplacements entre les lignes.

La force de la France ne se limite pas à son attaque, mais s’étend également à sa défense, grâce à un système équilibré qui permet à l’équipe de dominer et de conserver la possession du ballon, tout en le récupérant rapidement et en étouffant les adversaires avant qu’ils n’atteignent la surface de réparation.