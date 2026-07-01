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Maroc, Portugal, Espagne… Qui osera défier l’ogre français ?

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Analysis
Espagne vs Autriche
Espagne
Autriche
Coupe du monde
Portugal vs Croatie
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Canada vs Maroc
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Paraguay vs France
Paraguay
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É.-U.
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France

Les Bleus visent une troisième finale consécutive

Depuis le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France ne se contente pas de participer : elle impose son propre rythme. Chaque sortie des Bleus confirme l’impression des observateurs : l’équipe de Didier Deschamps est la plus proche du sacre, tant par ses résultats que par la manière dont elle domine ses adversaires, au point que la presse espagnole la qualifie désormais de « monstre du Mondial ».

Pourtant, la route vers une troisième finale consécutive s’annonce ardue. Après avoir passé le cap des huitièmes, les Bleus pourraient défier le Maroc en quarts, puis le Portugal ou l’Espagne en demi-finales, des adversaires dotés du talent, de l’expérience et du mental nécessaires pour contrarier leurs ambitions.

  • Un véritable rouleau compresseur

    L’équipe de France est arrivée aux États-Unis avec un héritage lourd à porter, après avoir disputé les finales de la Coupe du monde 2018 et 2022, mais elle a réussi à présenter une version plus aboutie que jamais.

    Les hommes de Deschamps ont terminé la phase de groupes avec un sans-faute, inscrivant 10 buts en trois matches, avant d’adresser un nouveau message à tous leurs adversaires en écrasant la Suède 3-0 en seizièmes de finale, une rencontre qu’ils ont dominée de bout en bout, confirmant que les Bleus ne se contentent plus de contre-attaquer, mais imposent désormais leur possession et dictent le tempo, tout en conservant une capacité impressionnante à se projeter rapidement vers l’avant.

    Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, en pleine éclosion, se muent en machines à marquer, tandis que Michael Olise apporte une nouvelle dimension à l’attaque des Bleus par son talent éclatant, ses passes décisives et ses déplacements entre les lignes.

    La force de la France ne se limite pas à son attaque, mais s’étend également à sa défense, grâce à un système équilibré qui permet à l’équipe de dominer et de conserver la possession du ballon, tout en le récupérant rapidement et en étouffant les adversaires avant qu’ils n’atteignent la surface de réparation.

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  • Le Maroc aborde la nouvelle saison avec des souvenirs de 2022 et une confiance qui ne connaît pas l’impossible.

    Si une équipe a démontré ces dernières années qu'elle ne craint pas les écarts théoriques, c'est bien le Maroc.

    Les Lions de l’Atlas abordent les phases à élimination directe forts d’un héritage historique qui remonte à la Coupe du monde 2022 au Qatar, où ils avaient éliminé l’Espagne et le Portugal pour atteindre les demi-finales pour la première fois de l’histoire du football africain et arabe, avant de voir leur parcours s’arrêter face à la France.

    L’édition 2026 a confirmé que l’exploit de 2022 n’était pas un feu de paille : le Maroc a d’abord négocié avec brio un groupe comprenant le Brésil, puis a éliminé les Pays-Bas aux tirs au but en seizièmes de finale, démontrant une nouvelle fois son talent dans les matchs à élimination directe.

    Sous la direction de l’entraîneur Mohamed Wahbi, le groupe sait souffrir, défendre, imposer son jeu et frapper au meilleur moment, avec un Yassine Bounou décisif derrière et un secteur offensif emmené par Ismail Saibari, sans oublier un milieu de terrain complet emmené par le trio Ayoub Bouadi, Azzedine Ounahi et Naïl El Aïnaoui.

    C’est précisément ce mental d’acier qui pourrait faire la différence face à la France : le Maroc n’a pas besoin de dominer la possession pour peser, il lui suffit de verrouiller les espaces et de contraindre son adversaire à un match long et usant, une recette qui a déjà fait souffrir plusieurs cadors européens.

    En revanche, si les Bleus leur cèdent le ballon, les Lions de l’Atlas savent aussi faire mal, comme l’a démontré leur victoire éclatante contre les Pays-Bas.

  • Portugal… Ronaldo en quête d'un dernier titre

    Malgré une phase de groupes discrète sur le plan technique, le Portugal demeure un candidat crédible pour bousculer les pronostics. Il peut s’appuyer sur son capitaine légendaire, Cristiano Ronaldo, entré encore un peu plus dans l’histoire en devenant le premier joueur à marquer lors de six éditions différentes de la Coupe du monde.

    À quarante et un ans, il demeure le pivot de l’attaque portugaise, épaulé par des joueurs de grande qualité tels que Bruno Fernandes, Rafael Leão, Nuno Mendes et Vitinha. Cette force offensive a été clairement mise en évidence lors de la phase de groupes.

    En revanche, la défense apparaît moins solide que celle des Bleus, un point faible qui pourrait se révéler fatal si la rencontre se transforme en un duel d’attaques face à la vitesse de Mbappé, Dembélé, Oulissi, Barkola et leurs partenaires.

    Malgré tout, le Portugal reste l’une de ces équipes capables de renverser le cours d’un match sur une seule occasion, surtout lorsque Ronaldo est présent dans la surface, ce qui rend tout affrontement éventuel contre la France ouvert à tous les scénarios.

  • L’Espagne et ses souvenirs de l’Euro

    Malgré la menace que représente le Portugal, l'Espagne semble, sur le papier, mieux armée pour stopper la France.

    Champions d’Europe il y a deux ans, les Espagnols pratiquent un football moderne associant possession de balle, pressing haut et transitions rapides. Leur effectif regorge de talents, avec Lamine Yamal et Pedri en chefs de file, et s’appuie sur un collectif bien huilé.

    Lors de cette Coupe du monde, la Roja a démontré sa capacité à imposer son jeu face à diverses écoles footballistiques, effaçant rapidement son faux pas initial contre le Cap-Vert pour revenir en force et s’imposer comme l’un des principaux prétendants au trône.

    Enfin, les Ibériques possèdent un avantage psychologique non négligeable, ayant éliminé les Bleus en demi-finale de l’Euro 2024, ce qui confère à la sélection de Luis de la Fuente la conviction de connaître la recette pour à nouveau battre l’équipe de Deschamps.

  • Qui peut arrêter la France ?

    Sur le papier, la France part favorite pour atteindre sa troisième finale consécutive, grâce à une attaque redoutable, un collectif bien huilé et une solide expérience des matchs à élimination directe, ce qui lui vaut à juste titre le surnom de « monstre de la Coupe du monde ».

    Pourtant, la Coupe du monde a toujours été un tournoi qui résiste à la seule logique.

    Le Maroc possède en effet le mental des équipes qui ne lâchent rien, le Portugal aligne un capitaine habitué à entrer dans l’histoire aux moments les plus délicats, tandis que l’Espagne affiche un collectif abouti.

    Les Bleus semblent donc, à ce stade, les mieux armés pour atteindre la finale. Reste que leur parcours est parsemé d’embûches capables, chacune à sa manière, de renverser le « monstre du Mondial » avant qu’il ne touche à nouveau le trophée.

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