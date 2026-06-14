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Marcus Rashford pourrait rester à Manchester United, Michael Carrick ouvrant la porte à une réintégration surprise
Le prêt à Barcelone touche à sa fin
L’attaquant a quitté Manchester après avoir perdu la confiance de l’ancien entraîneur Ruben Amorim, étant prêté successivement à Aston Villa puis au FC Barcelone. Bien qu’il ait contribué au titre de Liga conquis le mois dernier par le club catalan, un transfert définitif en Espagne paraît désormais peu probable, Barcelone ayant déjà recruté Anthony Gordon (Newcastle) pour 70 millions de livres sterling.
Le club catalan aurait abandonné l’option d’achat de 30 millions de livres, plongeant ainsi l’attaquant dans l’incertitude. Avec ce revirement, la voie est libre pour que Rashford retrouve Carrington et participe à la préparation estivale sous la supervision de Carrick.
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Carrick laisse la porte ouverte à Rashford
Rashford, auteur de 87 buts en 287 matchs et neuf saisons de Premier League, n’a plus porté le maillot de Manchester United depuis la rencontre face à Nottingham Forest en décembre 2024. Sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2028, l’attaquant anglais pourrait revenir à Old Trafford si un transfert définitif ne se matérialisait pas. Selon The Sun, Carrick, l’entraîneur intérimaire, a fait part de son accord de principe et a déjà consulté les cadres du vestiaire, qui ont donné un avis favorable.
Selon The Sun, le manager d’Old Trafford reste en contact régulier avec l’ailier anglais de 28 ans et aurait obtenu des retours favorables après avoir consulté le groupe de leadership de l’équipe première au sujet d’un éventuel retour dans l’effectif.
Nicky Butt s’exprime sur un éventuel retour
L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Nicky Butt, estime que le style de gestion de Carrick pourrait permettre à Rashford de retrouver sa place. S’exprimant sur la situation, Butt a déclaré au Sun : « Il est facile de dire que l’aventure à Man United est terminée, mais il est toujours sous contrat et perçoit un salaire conséquent. Il n’abandonnera pas tout, et aucun club ne semble prêt à payer le montant réclamé par United. »
Butt a poursuivi : « Il pourrait être contraint de revenir à United, au moins pour la préparation estivale. Connaissant Michael Carrick, il accueillera tout joueur qui viendra s’entraîner et participer à la pré-saison. Ce n’est pas son genre de mettre quelqu’un à la porte. Si Rashford revenait pour la pré-saison et que Michael n’avait pas réussi à recruter les renforts souhaités pendant le mercato, tout pourrait changer. Quand vous payez un joueur autant, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas l’utiliser. »
- AFP
Un chemin vers la rédemption se dessine à Old Trafford
S’appuyant sur sa propre expérience de retour dans un club après une période d’absence, Butt affirme que le travail acharné finit par convaincre les sceptiques. Prêté à Birmingham pour la saison 2005, il est ensuite revenu à Newcastle United. Il raconte : « À mon retour de Birmingham, je ne pensais pas rester à Newcastle. J’ai été hué à mon entrée contre Villarreal. Je suis entré en jeu, j’ai marqué deux buts de la tête et j’ai encore été hué en sortant. Je me disais que je n’avais aucune chance de rester, qu’ils ne m’accepteraient jamais. Mais je me suis entraîné, j’ai bossé dur et j’ai enchaîné les matchs. Au final, je suis devenu capitaine et j’ai passé quatre années de plus là-bas. »
« Il lui serait évidemment préférable de rester à Barcelone plutôt que de revenir à Manchester United. Le club a peut-être déjà tranché, mais, encore une fois, s’il revient à la préparation estivale sous contrat avec United, Michael lui accordera le respect et la considération dus. Il l’intégrera au groupe et, s’il s’entraîne bien et montre sa détermination à faire ses preuves, L’essentiel, c’est que s’il n’y a pas d’accord ailleurs, alors vous l’avez, c’est aussi simple que ça, et autant l’utiliser. »