S’appuyant sur sa propre expérience de retour dans un club après une période d’absence, Butt affirme que le travail acharné finit par convaincre les sceptiques. Prêté à Birmingham pour la saison 2005, il est ensuite revenu à Newcastle United. Il raconte : « À mon retour de Birmingham, je ne pensais pas rester à Newcastle. J’ai été hué à mon entrée contre Villarreal. Je suis entré en jeu, j’ai marqué deux buts de la tête et j’ai encore été hué en sortant. Je me disais que je n’avais aucune chance de rester, qu’ils ne m’accepteraient jamais. Mais je me suis entraîné, j’ai bossé dur et j’ai enchaîné les matchs. Au final, je suis devenu capitaine et j’ai passé quatre années de plus là-bas. »

« Il lui serait évidemment préférable de rester à Barcelone plutôt que de revenir à Manchester United. Le club a peut-être déjà tranché, mais, encore une fois, s’il revient à la préparation estivale sous contrat avec United, Michael lui accordera le respect et la considération dus. Il l’intégrera au groupe et, s’il s’entraîne bien et montre sa détermination à faire ses preuves, L’essentiel, c’est que s’il n’y a pas d’accord ailleurs, alors vous l’avez, c’est aussi simple que ça, et autant l’utiliser. »