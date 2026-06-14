S’appuyant sur sa propre expérience de retour dans un club après une période d’absence, Butt affirme que le travail acharné finit toujours par convaincre les sceptiques. Prêté à Birmingham pour la saison 2005, il était revenu à Newcastle United sans grande conviction. « Je me souviens que, lors de mon retour à Newcastle après mon passage à Birmingham, je ne pensais pas y rester, raconte-t-il. J’ai été hué à mon entrée en jeu contre Villarreal. J’ai marqué deux buts de la tête, puis j’ai de nouveau été hué en sortant. Je me disais que je n’avais aucune chance de rester, qu’on ne m’accepterait jamais. Mais je me suis mis au travail, j’ai enchaîné les performances et j’ai fini par devenir capitaine, avant de rester quatre ans de plus. »

« Il lui serait évidemment préférable de rester à Barcelone plutôt que de revenir à Manchester United. Le club a peut-être déjà tranché, mais, encore une fois, s’il revient à la préparation estivale sous contrat avec United, Michael lui accordera le respect et la considération dus. Il l’intégrera au groupe et, s’il s’entraîne bien et montre sa motivation pour prouver sa valeur, L’essentiel, c’est que s’il n’y a pas d’accord ailleurs, alors vous l’avez, c’est aussi simple que ça, et autant l’utiliser. »