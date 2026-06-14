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Marcus Rashford pourrait rester à Manchester United, Michael Carrick ouvrant la porte à une réintégration surprenante
Le prêt à Barcelone touche à sa fin
L’attaquant a quitté Manchester après avoir perdu la confiance de l’ancien entraîneur Ruben Amorim, étant prêté successivement à Aston Villa puis au FC Barcelone. Bien qu’il ait contribué au titre de Liga conquis le mois dernier par le club catalan, un transfert définitif en Espagne paraît désormais peu probable, Barcelone ayant déboursé 70 millions de livres pour recruter Anthony Gordon à Newcastle.
Le club catalan aurait abandonné l’option d’achat de 30 millions de livres, plongeant ainsi l’attaquant dans l’incertitude. Les Blaugranas ayant tourné leur regard vers d’autres cibles, la voie est désormais libre pour que Rashford retrouve Carrington et intègre le groupe mancunien dès la préparation estivale, sous la vigilance de Carrick.
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Carrick laisse la porte ouverte à Rashford
Rashford, auteur de 87 buts en 287 matchs de Premier League sous le maillot mancunien, n’a plus été aligné depuis la rencontre face à Nottingham Forest en décembre 2024. Sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2028, l’attaquant anglais pourrait toutefois revenir dans le groupe, Michael Carrick ayant indiqué qu’il y était favorable en l’absence d’un transfert définitif.
Selon The Sun, le manager d’Old Trafford reste en contact régulier avec l’ailier anglais de 28 ans et aurait obtenu des retours favorables après avoir consulté le groupe de leaders de l’équipe première au sujet d’un éventuel comeback dans l’effectif.
Nicky Butt s’exprime sur un éventuel retour
L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Nicky Butt, estime que le style de management de Carrick pourrait permettre à Rashford de retrouver sa place. S’exprimant sur la situation, Butt a déclaré à Paddy Power : « Il est facile de dire que l’aventure à Man United est terminée, mais il est toujours sous contrat et touche un gros salaire. Il n’abandonnera pas tout, et aucun club ne semble prêt à payer le montant réclamé par United. »
Butt a poursuivi : « Il pourrait être contraint de revenir à United, au moins pour la préparation estivale. Connaissant Michael Carrick, il accueillera tout joueur qui viendra s’entraîner et participer à la pré-saison. Ce n’est pas son genre de mettre quelqu’un à la porte. Si Rashford revenait pour la pré-saison et que Michael n’avait pas réussi à recruter les renforts souhaités pendant le mercato, tout pourrait changer. Quand vous payez un joueur autant, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas l’utiliser. »
- AFP
Un chemin vers la rédemption se dessine à Old Trafford
S’appuyant sur sa propre expérience de retour dans un club après une période d’absence, Butt affirme que le travail acharné finit toujours par convaincre les sceptiques. Prêté à Birmingham pour la saison 2005, il était revenu à Newcastle United sans grande conviction. « Je me souviens que, lors de mon retour à Newcastle après mon passage à Birmingham, je ne pensais pas y rester, raconte-t-il. J’ai été hué à mon entrée en jeu contre Villarreal. J’ai marqué deux buts de la tête, puis j’ai de nouveau été hué en sortant. Je me disais que je n’avais aucune chance de rester, qu’on ne m’accepterait jamais. Mais je me suis mis au travail, j’ai enchaîné les performances et j’ai fini par devenir capitaine, avant de rester quatre ans de plus. »
« Il lui serait évidemment préférable de rester à Barcelone plutôt que de revenir à Manchester United. Le club a peut-être déjà tranché, mais, encore une fois, s’il revient à la préparation estivale sous contrat avec United, Michael lui accordera le respect et la considération dus. Il l’intégrera au groupe et, s’il s’entraîne bien et montre sa motivation pour prouver sa valeur, L’essentiel, c’est que s’il n’y a pas d’accord ailleurs, alors vous l’avez, c’est aussi simple que ça, et autant l’utiliser. »