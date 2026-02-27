Marcus Rashford mis en garde contre un retour « paresseux et sans conviction » à Manchester United, alors que la légende des Red Devils insiste sur le fait que son transfert à Barcelone dépend de l'état d'esprit de la star

Rashford a déclaré vouloir rester en Catalogne, un changement de décor bienvenu pour celui qui a rejoint Manchester United à l'âge de sept ans. Il a déclaré : « J'apprécie ce club de football et je pense que pour tous ceux qui aiment le football, Barcelone est l'un des clubs les plus importants de l'histoire de ce sport. Pour un joueur, c'est un honneur.

Les gens l'oublient, mais j'ai passé 23 ans de ma vie à Manchester United. Parfois, on a juste besoin de changement. Je pense que c'est peut-être mon cas et j'apprécie tout ce que je vis ici. »

Interrogé sur la manière dont Rashford pourrait se motiver à Manchester s'il était contraint de revenir à ses racines, Sharpe a ajouté : « Tout dépend de ce que Marcus a en tête et de ce qu'il recherche. Le changement a-t-il été suffisant pour lui, après une saison loin de Manchester et une année passée à Barcelone ? Ou cela a-t-il aiguisé son appétit et lui a-t-il donné envie de partir définitivement ? Ou est-il heureux avec quelqu'un comme Michael Carrick, qu'il connaît, qui le soutiendra et, espérons-le, tirera le meilleur de lui ?

« Quelques bons matchs, quelques beaux buts et quelques performances assidues, et les fans le reprendront certainement et seront de son côté. Tout dépend de ce qui se passe dans la tête de Marcus Rashford, de ses décisions et de ses ambitions. »