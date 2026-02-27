Getty
Marcus Rashford mis en garde contre un retour « paresseux et sans conviction » à Manchester United, alors que la légende des Red Devils insiste sur le fait que son transfert à Barcelone dépend de l'état d'esprit de la star
Transfert à Barcelone ou retour à Manchester United : quelle est la prochaine étape pour Rashford ?
Des informations contradictoires en Espagne suggèrent que le Barça n'a pas encore pris de décision concernant Rashford. Le club dispose d'une option d'achat qui peut être exercée à tout moment, mais il serait désireux de renégocier les termes de cette clause, qui s'élève à 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars). Manchester United est réticent à baisser son prix, laissant l'attaquant de 28 ans dans l'incertitude.
Il semblerait que Michael Carrick, qui espère décrocher un contrat permanent après avoir occupé le poste d'entraîneur intérimaire de Manchester United, souhaiterait réintégrer Rashford dans l'équipe d'Old Trafford. L'international anglais a encore beaucoup à offrir lorsqu'il est au sommet de sa forme.
Rashford serait-il bien accueilli à son retour à Old Trafford ?
Manchester United n'en a pas vu suffisamment avant d'approuver ses prêts à Aston Villa et Barcelone. Sharpe, s'exprimant en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL si les Red Devils devraient chercher à accueillir un visage familier dans leur équipe : « J'adore regarder Marcus Rashford quand il est au sommet de sa forme, qu'il joue bien, qu'il prend du plaisir à jouer et qu'il travaille dur pour l'équipe, aussi bien avec le ballon qu'sans. S'il pense pouvoir revenir et redevenir le Marcus Rashford d'autrefois, et s'il est prêt à se donner à 100 % à chaque match, alors je le reprendrai sans hésiter. Mais la question est de savoir s'il se sentira le bienvenu.
Il n'était certainement pas au niveau qu'il avait atteint au début de sa carrière. S'il revient et qu'il est un peu paresseux et un peu tiède, comme il l'était avant de partir, alors je ne veux pas de lui. Je ne pense pas que United puisse supporter un joueur comme ça. S'il veut revenir, se donner à fond et faire des miracles comme il le faisait il y a quelques saisons, alors je serais ravi de le revoir. »
Comment Rashford pourrait-il se motiver à Manchester United ?
Rashford a déclaré vouloir rester en Catalogne, un changement de décor bienvenu pour celui qui a rejoint Manchester United à l'âge de sept ans. Il a déclaré : « J'apprécie ce club de football et je pense que pour tous ceux qui aiment le football, Barcelone est l'un des clubs les plus importants de l'histoire de ce sport. Pour un joueur, c'est un honneur.
Les gens l'oublient, mais j'ai passé 23 ans de ma vie à Manchester United. Parfois, on a juste besoin de changement. Je pense que c'est peut-être mon cas et j'apprécie tout ce que je vis ici. »
Interrogé sur la manière dont Rashford pourrait se motiver à Manchester s'il était contraint de revenir à ses racines, Sharpe a ajouté : « Tout dépend de ce que Marcus a en tête et de ce qu'il recherche. Le changement a-t-il été suffisant pour lui, après une saison loin de Manchester et une année passée à Barcelone ? Ou cela a-t-il aiguisé son appétit et lui a-t-il donné envie de partir définitivement ? Ou est-il heureux avec quelqu'un comme Michael Carrick, qu'il connaît, qui le soutiendra et, espérons-le, tirera le meilleur de lui ?
« Quelques bons matchs, quelques beaux buts et quelques performances assidues, et les fans le reprendront certainement et seront de son côté. Tout dépend de ce qui se passe dans la tête de Marcus Rashford, de ses décisions et de ses ambitions. »
Les Red Devils devraient à nouveau dépenser lors du mercato estival
Manchester United s'en sort admirablement bien sans Rashford ces derniers temps, Carrick ayant supervisé une série de six matchs sans défaite, dont cinq victoires. Les Red Devils sont de retour dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.
Ils devraient à nouveau dépenser lors du mercato estival, tout en essayant de constituer une équipe capable de rivaliser pour le titre de Premier League. Il se peut que Rashford soit transféré afin de lever des fonds qui pourront être réinvestis ailleurs.
