Marcus Rashford devrait faire son retour à Manchester United, Barcelone ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat après le transfert d’Anthony Gordon

Le sort de Rashford était scellé dès l’instant où Barcelone a finalisé le transfert de Gordon. L’ancien joueur de Newcastle étant désormais officiellement un Blaugrana, Hansi Flick s’est retrouvé avec un surplus d’options sur l’aile gauche. Outre Gordon, l’effectif compte déjà Raphinha, qui s’est imposé comme un titulaire incontournable en attaque.

Selon Marca, le club a donc renoncé aux 30 millions d’euros réclamés pour le transfert définitif de Rashford. Initialement envisagé comme un choix à long terme, l’attaquant mancunien devient, après l’investissement de 70 millions dans Gordon, un luxe que le Barça ne peut se payer. Rashford rentrera donc à Manchester United pour réfléchir à la suite de sa carrière.