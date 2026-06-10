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Marcus Rashford devrait faire son retour à Manchester United, Barcelone ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat après le transfert d’Anthony Gordon
Surcharge dans le dernier tiers
Le sort de Rashford était scellé dès l’instant où Barcelone a finalisé le transfert de Gordon. L’ancien joueur de Newcastle étant désormais officiellement un Blaugrana, Hansi Flick s’est retrouvé avec un surplus d’options sur l’aile gauche. Outre Gordon, l’effectif compte déjà Raphinha, qui s’est imposé comme un titulaire incontournable en attaque.
Selon Marca, le club a donc renoncé aux 30 millions d’euros réclamés pour le transfert définitif de Rashford. Initialement envisagé comme un choix à long terme, l’attaquant mancunien devient, après l’investissement de 70 millions dans Gordon, un luxe que le Barça ne peut se payer. Rashford rentrera donc à Manchester United pour réfléchir à la suite de sa carrière.
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Exigences tactiques et facteurs liés à l’âge
Deux arguments sportifs majeurs ont pesé dans la décision finale du conseil d’administration. Flick, adepte d’un pressing haut intense, réclame de ses attaquants un travail défensif soutenu ; le staff technique a jugé que Gordon répondait mieux à cette exigence. Pour l’entraîneur, la défense sous haute pression est un pilier de son système, or Rashford était souvent moins convaincant que son jeune compatriote dans ce domaine.
L’âge a constitué un autre facteur décisif : Rashford fêtera ses 29 ans en octobre, soit trois ans et demi de plus que Gordon. Pour un club déterminé à bâtir un projet durable, le profil du jeune international a donc été jugé plus en phase avec cette ambition.
L'équilibre financier
Sur le papier, la comparaison financière entre les deux joueurs est étonnamment serrée. Rashford avait accepté une baisse de salaire de 40 % pour faciliter son arrivée en Espagne, avec un amortissement annuel estimé à environ 10 millions d’euros. En revanche, si Gordon percevra un salaire hebdomadaire nettement inférieur, son indemnité de transfert de 70 millions d’euros entraîne un coût d’amortissement annuel plus élevé, de 14 millions d’euros.
En additionnant salaires et amortissements, le coût annuel pour le club est donc quasi identique. Cependant, les Blaugrana estiment que Gordon représente un investissement plus intéressant à long terme. La clause de Rashford expire ce lundi et le club a déjà prévenu qu’aucun revirement de dernière minute n’était prévu.
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Quelle sera la prochaine étape pour Rashford ?
Même si Rashford revient officiellement à Manchester United, son avenir en Premier League reste incertain. Le joueur de 28 ans devrait résilier définitivement son contrat avec les Red Devils cet été, et sa renaissance en Espagne lui a valu de nombreux admirateurs. Arsenal figurerait parmi les clubs qui surveillent de près sa situation, dans l’optique d’ajouter de la polyvalence à son attaque. Mais les formations anglaises ne sont pas les seules intéressées. Selon des informations récentes, le Bayern Munich serait également intéressé par l’attaquant, même s’il lui demanderait probablement d’accepter une baisse de salaire pour faciliter son transfert en Bundesliga.